"Ситуация на войне не радует": волонтер призвала помочь бойцам в киевском госпитале

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

По ее словам, бойцам требуется как финансовая помощь, так и донорская кровь

Известная украинская волонтер Наталья Юсупова сделала публикацию на своей странице в Facebook, где попросила небезразличных граждан о помощи украинским военным.

Как сообщила девушка, в киевский Главный военный клинический госпиталь поступил новый борт с тяжелораненными, которым нужна помощь. По ее словам, бойцам требуется как финансовая помощь, так и донорская кровь.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

"Привезли тяжелых бойцов с ампутацией, лежачих, с тяжелейшими ранами. Нужна кровь, сдать можно в центре крови на территории Госпиталя, с понедельника по четверг с 9-12. Адрес - Киев, Госпитальная 18, метро Печерская, при себе иметь паспорт", - говорит она.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Волонтер сетует, что украинцы забыли, что в стране идет война, сейчас все на отдыхе и волонтеры получают очень мало помощи.

"Лето в самом разгаре и помощи очень мало, все на морях. А на передовой продолжают погибать и получать ранения наши воины. Враг не дремлет, ситуация на войне не радует. Каждый день в госпиталях раненым делают сложные операции и спасают жизни, спасибо нашим докторам и мед персоналу. Мы и есть государство и каждый может помочь, наши воины защищают нас с вами и нашу землю. Помогайте, кто чем может", - просит Юсупова.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Наталья также перечислила, в чом нуждаются наши защитники в госпитале.

"Другие потребности таковы, это пеленки под раны, кофе, чай, сахар, Колбаса, сыр , соки, йогурты, вода, печенье, фрукты, овощи. Из одежды - футболки, шорты, из лекарств: дексалгин и кетанов, это самое необходимое и то что нужно всегда! Мы так же передаем продукты нашим воинам в Ирпенский госпиталь, так что пожалуйста, помогайте! Волонтеров можно всегда найти в отделении травмы, на складах мы не сидим, покупаем и обеспечиваем раненых всем необходимым. Обращаться можно по тел. 0673098899, просьба звонить по сути, на разговоры времени нет. Заранее спасибо за понимание. Карта для помощи: 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, ПриватБанк", - сообщила волонтер.

Скриншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Ранее Юсупова остро высказалась о моральных ценностях и коррупции при ДТП в Украине.

Также Наталья Юсупова вспомнила, как начала заниматься волонтерством (фото).

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