"Ситуація на війні не радує": волонтер закликала допомогти бійцям у київському госпіталі

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

За її словами, бійцям потрібна як фінансова допомога, так і донорська кров

Відома українська волонтер Наталя Юсупова зробила публікацію на своїй сторінці в Facebook, де попросила небайдужих громадян про надання допомоги українським військовим.

Як повідомила дівчина, в київський Головний військовий клінічний госпіталь надійшов новий борт з тяжкопораненими, яким потрібна допомога. За її словами, бійцям потрібна як фінансова допомога, так і донорська кров.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

"Привезли важких бійців з ампутацією, лежачих, з найтяжчими ранами. Потрібна кров можна здати в центрі крові на території Госпіталю, з понеділка по четвер з 9-12. Адреса - Київ, Госпітальна 18, метро Печерська, при собі мати паспорт", - каже вона.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Волонтер нарікає, що українці забули, що в країні йде війна, зараз всі на відпочинку і волонтери отримують дуже мало допомоги.

"Літо в самому розпалі і допомоги дуже мало, всі на морях. А на передовій продовжують гинути і отримувати поранення наші воїни. Ворог не дрімає, ситуація на війні не радує. Кожен день в госпіталях пораненим роблять складні операції та рятують життя, спасибі нашим лікарям і мед персоналу. Ми і є держава і кожен може допомогти, наші воїни захищають нас з вами і нашу землю. Допоможіть, хто чим може", - просить Юсупова.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Наталія також перерахувала, в чом потребують наші захисники у госпіталі.

"Інші потреби такі, це пелюшки під рани, кава, чай, цукор, Ковбаса, сир , соки, йогурти, вода, печиво, фрукти, овочі. З одягу - футболки, шорти, із ліків: дексалгін і кетанов, це найнеобхідніше і те що потрібно завжди! Ми також передаємо продукти нашим воїнам в Ірпінський госпіталь, так що будь ласка, допомагайте! Волонтерів можна завжди знайти у відділенні травми, на складах ми не сидимо, купуємо і забезпечуємо поранених всім необхідним. Звертатися можна за тел. 0673098899, прохання дзвонити по суті, на розмови часу немає. Заздалегідь дякуємо за розуміння. Картка для допомоги: 4176 4900 0009 0459 Наталія Ветвицька, "ПриватБанк", - повідомила волонтер.

Скріншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Раніше Юсупова гостро висловилася про моральні цінності та корупції при ДТП в Україні.

Також Наталія Юсупова згадала, як почала займатися волонтерством (фото).

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