"Щоб син пишався": зворушлива історія бійця ООС підкорила мережу (фото)

Воїн розповів, чому і коли вирішив піти на фронт
Український військовослужбовець з позивним "Синій" зворушив мережу історією, як зважився піти на фронт і чому підписав контракт із ЗСУ. Про це йдеться на сторінці "Повернись живою" Facebook.
"Синій – так він представився нам. А потім пояснив: позивний, який походить від прізвища. Що штовхнуло підписати контракт? – розмірковує він без єдиною нотки пафосу. – Віддати борги батьківщині, своїй країні, сусідам. Щоб сусіди дітям не дорікали. Щоб син пишався", - йдеться в повідомленні.
Фото: український боєць із позивним "Синій" (facebook.com/backandalive)
Також боєць розповів, що на фронті перебуває з 2014 року.
"Синій відновлював завод, який було пограбовано та вивезено окупантами. Працював, час прийшов – пішов на війну", - підкреслюється в тексті повідомлення.
Фото: скріншот поста (facebook.com/backandalive)
У той же час користувачі мережі були розчулені історією бійця.
"Слава героям України. Повертайся живим", - сказала користувач Тома Мазур.
"Лупцюй чешуйчастих, браток. Удачі і перемоги", - уточнив юзер Бив Баллонур.
"Хай вас Бог береже", - підкреслила користувач Олена Михайленко.
Фото: скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)
Нагадаємо, відома українська волонтер Наталія Юсупова зробила публікацію на своїй сторінці в Facebook, де попросила небайдужих громадян про надання допомоги українським військовим.
Раніше Юсупова гостро висловилася про моральні цінності та корупцію при ДТП в Україні.
Також Наталія Юсупова згадала, як почала займатися волонтерством.
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