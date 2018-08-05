"Щоб син пишався": зворушлива історія бійця ООС підкорила мережу (фото)

Фото: Боєць АТО (flickr.com/ministryofdefenceua)

Воїн розповів, чому і коли вирішив піти на фронт

Український військовослужбовець з позивним "Синій" зворушив мережу історією, як зважився піти на фронт і чому підписав контракт із ЗСУ. Про це йдеться на сторінці "Повернись живою" Facebook.

"Синій – так він представився нам. А потім пояснив: позивний, який походить від прізвища. Що штовхнуло підписати контракт? – розмірковує він без єдиною нотки пафосу. – Віддати борги батьківщині, своїй країні, сусідам. Щоб сусіди дітям не дорікали. Щоб син пишався", - йдеться в повідомленні.

Фото: український боєць із позивним "Синій" (facebook.com/backandalive)

Також боєць розповів, що на фронті перебуває з 2014 року.

"Синій відновлював завод, який було пограбовано та вивезено окупантами. Працював, час прийшов – пішов на війну", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Фото: скріншот поста (facebook.com/backandalive)

У той же час користувачі мережі були розчулені історією бійця.

"Слава героям України. Повертайся живим", - сказала користувач Тома Мазур.

"Лупцюй чешуйчастих, браток. Удачі і перемоги", - уточнив юзер Бив Баллонур.

"Хай вас Бог береже", - підкреслила користувач Олена Михайленко.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

Нагадаємо, відома українська волонтер Наталія Юсупова зробила публікацію на своїй сторінці в Facebook, де попросила небайдужих громадян про надання допомоги українським військовим.

Раніше Юсупова гостро висловилася про моральні цінності та корупцію при ДТП в Україні.

Також Наталія Юсупова згадала, як почала займатися волонтерством.

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