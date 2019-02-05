Чудом остался жив: в Павлограде в руках у подростка взорвалась электронная сигарета

Резервуар с жидкостью полетел в лоб и застрял в голове парня

Видео: (YouTube/ТСН)

В Днепропетровской области 18-летний парень решил протестировать электронную сигарету, которую приобрел в одном из интернет-магазинов. Ничего не предвещало беды, однако, как только он вставил аккумулятор - девайс взорвался. Об этом информируют в сюжете ТСН.

Парень чудом остался жив, ведь после взрыва одна часть с аккумулятором попала в ноги, а резервуар с жидкостью полетел в лоб и застрял в голове Дмитрия. "Рваную рану бедра оставили. И лоб - мне пробило первую лобную кость, маленькое сотрясение мозга", - рассказал пострадавший.

Сейчас парень понимает, что привлекательная цена в 400 гривен должна была его насторожить. По словам врачей, травмы могли привести к угрозе жизни и инвалидности. На данный момент Дмитрий готовится к операции - осколок удалят, а в череп установят титановую пластину.

Потерпевший в полицию обращаться не стал. Сказал, что времени жалко. Однако жалобу в интернет-магазин написать не побоялся. Деньги за некачественный товар ему вернули.

Напомним, пограничники задержали контрабанду более 20 тыс. пачек сигарет. Сообщается, что 43-летний гражданин Украины через пункт пропуска "Дьяково" пытался тайком переместить сигареты в Румынию грузовым автомобилем DAF.

Мы писали, что эксперты высказались касательно легализации каннабиса. Некоторые считают, что он является нормальной практикой в ряде стран мира, потому что помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний.