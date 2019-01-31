Легализация каннабиса: украинцам рассказали о плюсах и минусах

Фото: коллаж РБК-Украина

И.о. главы Минздрава признала, что на этой теме можно "легко сманипулировать"

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун высказалась в поддержку легализации каннабиса для использования в медицинских и научных целях. Также она на своей странице в Facebook призвала украинцев подписывать соответствующую петицию, зарегистрированную на сайте Верховной Рады.

Чиновница отметила, что применение наркотических веществ в любых целях, даже в медицинских, является темой достаточно сложной, на которой можно "легко сманипулировать".

Супрун отметила, что использование медицинского каннабис является нормальной практикой в ряде стран мира, потому что он помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний.

Так, медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулирован во многих европейских странах. В Израиле, Румынии, Македонии и Пуэрто Рико каннабис запрещен, но разрешен в случаях неизлечимых болезней.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Глава Минздрава напомнила, что в Украине полностью запрещено использование медицинского каннабиса в лечебных и научных целях.

"Хотя применение таких препаратов помогло бы почти двум миллионам граждан, которые страдают от хронической боли и других расстройств", - отметила Супрун.

Также она пояснила, почему каннабис действенный в лечении. Дело в том, что растения рода Cannabis содержат активные вещества - каннабиноиды. Наиболее изученными являются тетрагидроканабинол (ТГК) и канабидиол (КБД). Их действие отличается: ТГК имеет выраженные психотропные эффекты и возбуждает нервную систему, это активное вещество "травы" черного рынка. КБД почти не имеет психотропного действия, обезболивает, расслабляет и тормозит. В медицинском каннабисе преобладает КБС.

Для того, чтобы вещество на нас подействовало, наши клетки должны быть к нему чувствительными, то есть иметь определенные рецепторы. Откуда у нас рецепторы к наркотических веществ? Потому что наше тело производит схожие молекулы – эндоканабиноиды, то есть внутренние каннабиноиды. К ним чувствительны различные типы клеток: нейроны, клетки кишечника, соединительной ткани, эндокринных желез и иммунной системы. Система эндоканабиноидов вовлечена в процессы сна, аппетита, успокоения и памяти. Считают, что мигрень, фибромиалгия и синдром раздраженного кишечника является следствием нехватки эндоканабиноидов

Есть разные способы потребления каннабиноидов: масла, таблетки, мази, курение и вапоризация. Детям при эпилепсии прописывают пероральный прием каннабиноидов.

Супрун отметила, что медицинский каннабис применяют в таких случаях, как болезнь Альцгеймера, рак, хроническая боль, синдром раздраженного кишечника, в том числе болезнь Крона и язвенный колит, рассеянный склероз,эпилепсия у взрослых и детей, тошнота и рвота вследствие химиотерапии.

Кроме того, в США медицинский каннабис назначают также в случае пост-травматического синдрома и глаукомы.

Есть ряд работ, изучавших эффективность медицинского каннабиса в случае тревожности, нарушения сна, улучшение аппетита у ВИЧ-инфицированных людей, депрессии.

В то же время Супрун напомнила и о побочных эффектах от медицинского каннабиса: головокружение, равнодушие, нарушение памяти и привыкание, влияние на сердечно-сосудистые и респираторные болезни.

"Конечно, перед любым назначением, врач взвешивает пользу и риски применения и выписывает потребления таких препаратов только по необходимости", - написала она.

Скрин: facebook.com/ulanasuprun

В комментариях к посту Супрун пользователи соцсети вжаво отреагировали на такую инициативу, и хотя мнения звучат разные, многие выражают поддержку относительно разрешения на использование каннабиса в медицинских целях в Украине:

"Каждый раз удивляюсь, как можно говорить о призрачной вред от травы, когда у нас разрешен алкоголь и сигареты. Страна абсурда";

"Очень сильная и бесстрашная позиция, на которую не решаются большинство политиков. Поддерживаю!"

"От имени Сообщества взаимопомощи онкопациенток "Афина. Женщины против рака" спасибо за это допы";

"Госпожа Ульяна, это действительно круто, я думал, что ментально раскачать общество можно только лет через 20, а вы уже это начали. Респект!";

"Вот странный выверт сознания у нас... Водкой и самогоном у нас часто "лечатся", и это не вызывает желания бежать звать полицию и обзывать наркоманом. Правда потом "бытовухи" полно, по пьяне. То поможовщина, то еще что-то такое... А вот коноплей, по рецепту от врача - не смей лечиться!"

"Я против курения марихуаны. Но, я за использование ее в качестве лекарства. У моей триюрідної сестры болезнь Паркинсона, она не может сама себя обслуживать, не может даже сесть, лечь, встать, поесть без помощи. Я интересовалась этой темой, данный препарат на некоторое время полностью успокаивает нервную систему, убирает тремор и головокружение. Очень хочу чтобы каннабис был лекарством. Пусть по строгому рецепту, пусть, но человек имеет право на жизнь, а не на существование";

"Все! Вижу сегодняшние и завтрашние заголовки: Супрун пропагандирует наркоманию! Бьюсь об заклад!"

"Если бы у нас был такой министр информационной политики как Ульяна... общество бы стало намного грамотнее. возможно"...

Скрин комментариев: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщалось, ранее в.а. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала украинцам, чем можно заменить ежедневные пробежки.

Также мы писали о том, что 27 октября 2018 года в Киеве прошел Конопляный Марш Свободы" — эту акцию провели в качестве варианта поддержки легализации марихуаны на территории Украины. Его участники требовали, чтобы власть перестала игнорировать их требования и внесла поправки в закон.

Напомним, летом 2018 года в Канаде легализовали марихуану. За легализацию проголосовали 52 сенатора, 29 выступили против, еще двое воздержались от голосования. Принятые меры вступят в силу в течение 8-12 недель. Отмечается, что нелегальный рынок марихуаны в Канаде составил 7 млн долларов.