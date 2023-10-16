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Не Дантес і навіть не Кацурін: Дорофєєва зізналася, кого бачила в еротичних снах

Дорофєєва розповіла, що думає про чутки навколо себе (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Поліна Іваненко

Українська співачка Надя Дорофєєва зробила відверте зізнання. Вона розповіла, кого бачила в еротичних снах. Як виявилося, це не її колишній чоловік Вова Дантес і навіть не її нинішній обранець Міша Кацурін.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Дорофєєва розповіла в інтерв'ю для YouTube-каналу "Люкс ФМ".

Хто "приходив" до Дорофєєвої уві сні

Так, ведучий проекту обережно поцікавився, чи бачила Дорофєєва когось з відомих артистів у снах, зокрема еротичних. Співачка не стала приховувати правду та щиро зізналася, що колись їй наснився відомий артист Поль Ван Авер, відомий як Stromae.

"У мене є одразу чітка відповідь: Stromae. Мені наснився мій улюблений виконавець, хоча я ніколи не відносилася до нього у принципі як до сексуального об'єкта", - зізналася співачка.

Співак Поль Ван Авер (фото:instagram.com/stromae)

За словами Дорофєєвої, вона любить творчість артиста, але навіть не могла подумати, що колись побачить його уві сні. Співачка була шокована, коли прокинулася і зрозуміла, хто саме з'явився поруч із нею в еротичній сцені, яку "намалював" її мозок.

"Це мій улюблений співак, я була у нього декілька разів на концертах. І от якось, коли він мені наснився, я прокинулась шокованою просто. Я навіть здивувалася", - визнала Дорофєєва.

Співачка Надя Дорофєєва розповіла, що любить творчість Stromae (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Що Дорофєєва думає про чутки навколо себе

Також співачка розповіла, що люди постійно вигадують про неї якісь чутки. Одна з останніх "найгарячіших" тем - вагітність. Дорофєєва зазначила, що вона часто чує подібні "сенсації".

Артистка зізнається, що не розуміє, як люди можуть таке вигадати. При цьому Дорофєєва пожартувала, що дуже любить їсти, а тому фани можуть іноді помічати її "роздутий" животик, хоча це ніяк не стосується чуток про вагітність.

 

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