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Что делать, если телефон упал в воду: 3 шага для спасения гаджета

Новина українською →
Среда 13 июля 2022 21:48
Что делать, если телефон упал в воду: 3 шага для спасения гаджета Как спасти телефон, который упал в воду (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто бывают случаи, когда по неосторожности телефон может упасть в воду. Важно знать способы, которые нужно применить, чтобы спасти гаджет.

Об этом пишет Sante Plusmag.

Когда телефон падает в воду, важно знать, что делать, чтобы спасти его от окончательного повреждения.

Чего нельзя делать

Нельзя сушить телефон

Такой способ может быть фатальным для вашего устройства. Если после того, как вы уронили телефон в воду, вы попробуете высушить его с помощью фена или обогревателя, вы рискуете еще больше повредить его.

Также не рекомендуется располагать его под солнечными лучами, чтобы не повредить внутренние компоненты устройства.

Ничего не делать

Самое худшее, что можно сделать в этой ситуации, это ждать, прежде чем удалять воду с телефона. Это может привести к непоправимому повреждению.

Как спасти телефон

Есть шаги, которые нужно выполнить, чтобы спасти телефон.

Выключите телефон

Вытащив телефон из воды, желательно выключить его, даже если он работает нормально. Также рекомендуется как можно меньше двигаться, если на его поверхности есть капли воды, чтобы они не попали в его внутренние компоненты. Затем необходимо протереть устройство губкой, чтобы удалить лишнюю жидкость.

Разберите телефон

Вам нужно вынуть SIM-карту, аккумулятор,SD-карту и разобрать телефон. Там, где находятся эти части, нужно вытереть лишнюю жидкость.

Используйте трюк с рисом

Для этого сначала нужно наполнить половину пакета рисом и поместить внутрь устройство. Гаджет нужно будет прикрыть, чтобы этот трюк сработал. Нужно подождать 48 часов, пока вся влага с телефона впитается.

После этого необходимо проверить, не показывает ли прибор следов воды. Если после использования этого трюка телефон не включается, его придется отнести в мастерскую.

Ранее мы сообщали, как восстановить удаленные фотографии на телефони.

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