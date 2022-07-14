Что делать, если воздушная тревога застанет ребенка в дороге в школу: появилось разъяснение

Отмечается, что необходимо разработать четкий алгоритм действий для участников образовательного процесса на случай таких ситуаций, особенно в отношении действий педагогов в случае перевозки учащихся школьным автобусом.

Ведь подвозом к школе обеспечиваются ученики, проживающие от учебного заведения на расстоянии более 2 км и, например, когда учеников везут из ближайшего к городу села, воздушная тревога может застать школьный автобус в поле, где спрятаться будет некуда.

По мнению службы образовательного омбудсмена, если тревога врасплох застала ребенка, когда он пешком идет в школу, ребенок должен знать, где на пути к школе находится ближайшее укрытие, чтобы мочь там спрятаться. Если же ближайшее укрытие - образовательное учреждение, а добраться до заведения быстро невозможно - воспользоваться природными или искусственными укрытиями, в частности, рельефом местности (балки, овраги и т. п), углубленными помещениями и сооружениями, при отсутствии вышеуказанных - в зданиях и сооружениях различного назначения по правилу “двух стен”.

Если ребенок находится в общественном транспорте, необходимо оставить транспорт и перейти к ближайшему укрытию. Поэтому родителям необходимо провести разъяснительную работу детям относительно ближайших укрытий на пути в образовательное учреждение.

Имеет ли право педагог отпустить ребенка домой, по просьбе родителей, во время воздушной тревоги?

Согласно пунктам 15-16 Порядка заполнения и пребывания в сооружениях фонда защитных сооружений гражданской защиты выход из защитного сооружения осуществляется только если поступила информация об отсутствии опасности (после уточнения ситуации в районе сооружения), а также в случаях вынужденной эвакуации.

Вынужденная эвакуация из сооружения фонда защитных сооружений проводится, если:

произошло повреждение сооружения, что исключает дальнейшее пребывание в нем укрывающихся лиц;

произошло затопление сооружения;

произошел пожар в здании и в нем образовались опасные концентрации вредных газов;

были достигнуты предельные параметры внутренней воздушной среды.

Поэтому во время воздушной тревоги, чтобы не подвергать ребенка опасности, педагог не имеет права отпустить его домой даже по просьбе родителей.