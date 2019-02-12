Дело рук кандидата в президенты: Гордону "подарили" отрезанную голову (фото)

Видео: YouTube/Дмитрий Гордон

Под дверь редакции интернет-издания "ГОРДОН" в Киеве неизвестные принесли свиную голову на вилах. Основатель ресурса Дмитрий Гордон признался, что очень расстроился. Но не из-за самого "сувенира".

В комментарии NewsOne он пошутил, что приготовил из свиной головы холодец, но блюдо "оказалось невкусным".

"Могли бы подбросить что-то получше", - добавил Гордон.

По словам журналиста, эта странная акция - дело рук одного из кандидатов на пост президента Украины. Его имя Гордон называть не спешит, так как пока полиция проводит следственные действия. Но, по словам журналиста, это точно не лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Обещаю назвать его фамилию, пусть закончится следствие. Просто болван. А болванами быть нельзя, потому что за это наказывают. Он будет наказан. Конечно же, по закону. Учитывая, что там были вилы, могу сказать лишь, что это не Ляшко", - отметил Гордон.

Свиная голова (фото: gordonua.com)

Тем временем пользователи активно обсуждают инцидент.

"Не стоит обращать внимания. Эту мразь накажет Всевышний. Это ущербное и амебное создание (догадываюсь кто, тоже не напишу) нагадило не вам. Оно нагадило моей стране. Поэтому, прошу вас, поскорее назовите имя фашиста!" - обратился к Гордону один юзер.

"Клозеты в головах... Цивилизация это не только комфорт и технический прогресс", - отметил другой.

"Это - "шутки" слабых и подлых. Ты - фигура. Они - никто", - написал третий.

Многие также говорят, что "холодец из свиной головы никто не готовит, нужно было делать сальтисон (зельц)".

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