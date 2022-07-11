День апостолов Петра и Павла: что строго запрещено делать в праздник

Строгие запреты на Петра и Павла

В этот день нельзя тяжело работать, стирать, убирать в доме. Сделайте все это накануне. Работать в поле, саду или огороде также запрещено.

Конечно, как и в любой другой большой церковный праздник, нельзя ссориться, ругаться, обижать других. Особенно - своих родных и близких людей.

Давать или брать деньги в долг в этот день не рекомендуется, чтобы были неприятности с финансами.

Неудачным этот день считается для интимной близости, таинства венчания или крещения детей.

Купаться в водоемах также не рекомендуется. В народе верили, что можно пострадать от нечисти, которая активизируется в это время.

Не стоит скупиться, иначе можете остаться у разбитого корыта.

А также нельзя выбрасывать то, что осталось после завтрака, обеда и ужина - это к бедности. Остатки пищи нужно отдать животным.

Важные праздничные традиции

В этот день когда-то принято было устраивать "гулянки Петровки", водить хороводы. До праздника люди наводили порядок в своих домах, делали венки из полевых цветов и надевали их на церковную службу.

Раньше, на Руси, День Петра и Павла также считался днем рыбаков, ибо апостол Петр занимался рыболовством. Рыбу надо было готовить на ужин и собираться за семейным столом.

Существует традиция проводить семейные ужины на природе в этот день.

Традиционным блюдом является сырные мандрики - особые пончики из творога, дрожжей и муки..

Смотрите на видео ниже, как приготовить обрядовое "петровское печенье":