"Открыть нараспашку все окна": как исполнить желания и привлечь достаток в День весеннего равноденствия

Рекомендации Наталии Милагры о том, как провести очистительный ритуал весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия — это один из четырех дней силы, связанных с солнечным циклом (куда входят два равноденствия и два солнцестояния). В этот день существует особое время — это время между моментом равноденствия и восходом солнца на следующий день.

В 2018 году равноденствие в Украине наступит 20 марта в 18:15.

"Именно в этот период возможно исполнение любых желаний", — отметила в комментарии для Styler известный украинский парапсихолог и метафизик Наталия Милагра.

Что нужно знать о Дне весеннего равноденствия?

"В этот день нельзя ни в коем случае думать о плохом, находиться в негативных мыслях, — рекомендует эксперт. — Все ваши помыслы в это день сбываются. Постарайтесь контролировать мысли и максимально осознанно проживать их".

Фото: Наталия Милагра (facebook.com/Наталия Милагра)

По словам Милагры, в этот день любые намерения могут быть осуществимы.

"Любой энергетический посыл будет наполнен магической силой и будет принят к исполнению", — отметила она.

Также по погоде в этот день всегда судили о том, какая будет весна, а именно:

— Если тепло и солнечно, то и ближайший месяц будет теплым.

— Если холодно и пасмурно, то и лето будет холодным и поздним.

Ритуалы в этот день

"Рано утром 20 марта нужно открыть нараспашку все окна, чтобы ушло все старое и пришло все новое. Обновление жизни не заставит себя ждать.

Все те, кто занимается земледелием и садит какие-либо растения, должны в этот день начинать готовить семена. Их нужно достать, разложить по чашечкам, потрогать их, напитать своей энергией, поговорить с ними. Это обеспечивает изобильный урожай на этот год.

Для тех, кто не занимается садами и огородами, те могут также сделать себе такой мешочек с семенами, он будет привлекать изобилие и достаток.

Все ритуалы праздника весеннего равноденствия символизируют возрождение, активизируют жизненную энергию", — рассказала эксперт.

Как провести очистительный ритуал весеннего равноденствия?

Проводится он или в сам день равноденствия, или накануне.

"Проводится этот ритуал для того, чтобы очиститься от отрицательной энергии и сожалений, навести порядок в эмоциональной и духовной сферах жизни и впустить в свою жизнь ветер добрых перемен.

Займитесь уборкой своего дома или рабочего места, самостоятельно или вместе со своей семьей. Выметая мусор, протирая пыль, представляйте, что вы очищаетесь от всех отрицательных эмоций, болезней и несчастий.

Напишите на бумаге все, от чего вы хотите избавиться, и сожгите ее. После уборки обязательно проветрите помещение, разбрызгайте вокруг ароматизированную травяными настоями воду, примите душ и проведите медитацию для исполнения желаний", — сообщила Наталия Милагра.

Фото: pixabay.com/peter_pyw

По мнению парапсихолога и метафизика, это день чистейшей энергетики, уникальный момент, когда можно исправить ошибки, простить и получить прощение, а также создать для себя светлое будущее.

"В этот период хорошо писать письма прощения своим друзьям и близким. Эти письма направлены на восстановление гармонии в человеческих отношениях через искренние извинения, возвращение старых долгов и т. д.

После написания, человек должен попытаться исправить что-то из этого письма или решить какую-либо проблему. Например, вернуть долг или попросить прощения.

В день праздника письма сжигают, и это служит символическим подтверждением духовного очищения", — подчеркнула эксперт.

Как заметила Наталия Милагра, весеннее равноденствие благоприятствует тем, кто стремится начать новую жизнь, исправить прежние ошибки, переписать что-либо "с чистого листа".

"Самые смелые надежды получают возможность осуществиться", — подытожила она.