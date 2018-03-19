"Відкрити навстіж всі вікна": як виконати бажання та залучити достаток у День весняного рівнодення

Рекомендації Наталії Мілагри про те, як провести очисний ритуал весняного рівнодення

День весняного рівнодення — це один з чотирьох днів сили, які пов'язані з сонячним циклом (куди входять два рівнодення і два сонцестояння). У цей день існує особливий час — це час між моментом рівнодення і сходом сонця на наступний день.

В 2018 році рівнодення в Україні настане 20 березня о 18:15.

"Саме в цей період можливе виконання будь-яких бажань", — зазначила в коментарі для Styler відомий український парапсихолог і метафізик Наталія Мілагра.

Що потрібно знати про День весняного рівнодення?

"В цей день не можна ні в якому разі думати про погане, перебувати в негативних думках, — рекомендує експерт. — Всі ваші помисли в цей день збуваються. Постарайтеся контролювати думки і максимально усвідомлено проживати їх".

Фото: Наталія Мілагра (facebook.com/Наталия Милагра)

За словами Мілагри, в цей день будь-які наміри можуть бути здійсненні.

"Будь-який енергетичний посил буде наповнений магічною силою і буде прийнятий до виконання", — зазначила вона.

Також по погоді цього дня завжди судили про те, яка буде весна, а саме:

— Якщо тепло і сонячно, то й найближчий місяць буде теплим.

— Якщо холодно і похмуро, то літо буде холодним і пізнім.

Ритуали в цей день

"Рано вранці 20 березня потрібно відкрити навстіж всі вікна, щоб пішло все старе і прийшло все нове. Оновлення життя не змусить себе чекати.

Всі ті, хто займається землеробством і садить які-небудь рослини, повинні в цей день починати готувати насіння. Їх потрібно дістати, розкласти по чашечці, помацати їх, наситити своєю енергією, поговорити з ними. Це забезпечує рясний урожай на цей рік.

Для тих, хто не займається садами і городами, ті можуть також зробити собі такий мішечок з насінням, він буде залучати достаток.

Всі ритуали свята весняного рівнодення символізують відродження, активізують життєву енергію", — розповіла експерт.

Як провести очисний ритуал весняного рівнодення?

Проводиться він або в сам день рівнодення, або напередодні.

"Проводиться цей ритуал для того, щоб очиститися від негативної енергії і жалю, навести порядок в емоційній та духовній сферах життя і впустити в своє життя вітер добрих змін.

Займіться прибиранням свого дому або робочого місця, самостійно або разом зі своєю родиною. Вимітаючи сміття, протираючи пил, уявляйте, що ви очищується від усіх негативних емоцій, хвороб і нещасть.

Напишіть на папері все, від чого ви хочете позбавитися, і спаліть її. Після прибирання обов'язково провітріть приміщення, розприскайте навколо ароматизовану трав'яними настоями воду, прийміть душ і проведіть медитацію для виконання бажань", — повідомила Наталія Мілагра.

Фото: pixabay.com/peter_pyw

На думку парапсихолога і метафізика, це день чистої енергетики, унікальний момент, коли можна виправити помилки, пробачити і отримати прощення, а також створити для себе світле майбутнє.

"У цей період добре писати листи вибачення своїм друзям і близьким. Ці листи направлені на відновлення гармонії в людських стосунках через щирі вибачення, повернення старих боргів і т. д.

Після написання, людина повинна спробувати виправити щось з цього листа або вирішити якусь проблему. Наприклад, повернути борг чи попросити вибачення.

В день свята листи спалюють, і це служить символічним підтвердженням духовного очищення", — підкреслила експерт.

Як зауважила Наталія Мілагра, весняне рівнодення сприяє тим, хто прагне почати нове життя, виправити попередні помилки, переписати що-небудь "з чистого аркуша".

"Найсміливіші надії отримують можливість здійснитися", — підсумувала вона.