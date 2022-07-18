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Детская ветрянка - бомба замедленного действия: врач назвал последствия болезни

Ветряная оспа может провоцировать тяжелые болезни (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Все люди, перенесшие ветряную оспу, могут заболеть вирусным заболеванием - опоясывающим герпесом. Также в обществе эту болезнь еще называют "опоясывающий лишай".

Об этом рассказал врач-инфекционист Пономаренко Роман в Instagram.

По словам медика, возбудитель этого заболевания является герпес III типа. Поэтому, все, кто перенес ветряную оспу имеют риск появления опоясывающего герпеса при снижении защиты организма.

Важно помнить, что вирус остается с человеком на всю жизнь в нервных ганглиях, и "ждет подходящего случая".

"По факту, это бомба замедленного действия - при снижении иммунитета вирус начинает вылезать там, где ему заблагорассудится", - написал врач.

Симптомы начинаются с зуда и боли в месте высыпаний, которые часто приходится снимать большим количеством обезболивающих препаратов.

После этого на месте боли в пределах одного участка начинают появляться группы пузырьков с прозрачным содержимым - именно этот тип элементов может быть опасен для передачи вируса при прямом контакте с сыпями.

Необходимо убрать детей и беременных, которые не болели как можно дальше от людей с ОГ до момента образования корок на всех местах высыпаний.

К основным симптомам могут добавиться лихорадка, головная боль и слабость.

"Но это все "цветочки" против возможных осложнений, перечень которых начинается с паралича лицевого нерва, со слезо/слюноотделения к развитию менингитов, энцефалитов и последствиями на всю жизнь", - добавил специалист.

Как лечить

Для лечения применяют противовирусные препараты: ацикловир или валацикловир в виде таблеток/капельниц.

Врач отметил, что противовирусные мази не имеют эффективности, поэтому их не нужно покупать.

Для того, чтобы обработать раны, подойдут: фукорцин или зеленка. Препараты от зуда: с коламином/цинком.

Какая профилактика

Нужно провести вакцинацию от ветряной оспы в детском возрасте/взрослом(если не болели, особенно перед беременностью)

Вакцинация от V. Zoster профилактирует не только возможные осложнения ветрянки, но и появление самого опоясывающего варианта герпеса.

Ранее мы сообщали, как защитить себя и своих детей от ветрянки.

Также мы писали, что "детская" ветрянка может вызвать опасный синдром.

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