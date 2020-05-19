Детские сады готовятся к открытию: в правительстве назвали новые правила

Детские садики в Украине могут возобновить работу со следующего понедельника
Детские сады выйдут из карантина уже 25 мая, если тому будет способствовать эпидемиологическая ситуация в конкретном регионе. Такое заявление сделал Денис Шмыгаль, уточнив, что с 22 числа Украина перейдет на адаптивный карантин.
Теперь правительство вместе с местными властями будет принимать решение по ослаблению (или ужесточению) карантина по конкретному региону.
"С 25 числа правительство разрешит работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где позволит эпидемиологическая ситуация. Здесь уже будем работать с местными властями", - сказал Шмыгаль в эфире "Свободы слова" на ICTV.
При решении открытия детских садов в том или ином регионе будут учитываться три показателя: уровень заболеваемости за последние семь дней, загруженность больниц с пациентами с COVID-19 (не более 50%) и количество проведенных тестирований.
Отметим, что ранее звучала информация, что детсады могут быть доступными выборочно. К примеру, для детей тех работников, которые принимают непосредственное участие в борьбе с коронавирусом, к примеру, медиков. В последнем заявлении Денис Шмыгаль не уточнял, будут ли такие ограничения.
А в Министерстве образования и науки озвучили правила, по которым будут работать детские сады после открытия:
Отметим, что в Украине пока что ситуация с распространением коронавируса улучшается. За последние сутки зафиксировано 260 новых случаев болезни. Это самый низкий результат с 9 апреля.
Автор: Светлана Дудукало