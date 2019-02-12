Девочка потеряла сознание: водитель маршрутки ответил на обвинения

Коллаж РБК-Украина

Он утверждает, что никто из пассажиров не сообщил, что ребенку плохо

Водитель днепровской маршрутки утверждает, что он не высаживал девочку, которая потеряла сознание. Об этом сообщает сайт 056.ua со ссылкой на слова главы профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаила Тонконогого.

Инцидент произошел утром 12 февраля в Днепре. Мама пострадавшей девочки написала в социальной сети Facebook пост с призывом откликнуться очевидцев происшествия. Она сообщила, что водитель маршрутного автобуса №127 вместо того, чтобы оказать первую помощь ребенку, который потерял сознание, просто высадил ее на ближайшей остановке.

Глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий сообщил, что благодаря указанному временному интервалу, водителя быстро вычислили и даже провели с ним беседу. Он утверждает, что даже не знал о том, что в салоне маршрутки кому-то стало плохо.

"Заместитель директора по безопасности движения пообщался с маршрутчиком. Водитель говорит, что никого не высаживал и, более того, к нему никто из пассажиров не обращался с просьбой остановить автобус, потому что кому-то стало плохо. Скорее всего, девочку вывели на свежий воздух", - отметил Тонконогий и добавил, что по словам водителя, высадить пассажира в час пик незаметно практически невозможно.

"В "Богданах" водитель должен заглушить машину, встать с места и обойти автобус. А сделать это с полным салоном пассажиров быстро и незаметно не выйдет", - резюмировал глава профсоюза.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре маршрутчик высадил девочку, которая потеряла сознание.

А также рассказывали о том, что неадекватный маршрутчик обложил школьницу матами.