Равнодушие убивает: в Днепре маршрутчик высадил девочку, которая потеряла сознание

Пассажиры даже не попытались остановить водителя
В Днепре произошел вопиющий инцидент: водитель маршрутки высадил несовершеннолетнюю девочку, когда та потеряла сознание. Об этом сообщила мать подростка в социальной сети Facebook.
Возмущенная Татьяна Михайличенко разыскивает безразличного водителя маршрутки и просит откликнуться очевидцев, которые присутствовали в момент происшествия.
"Ищу пассажиров маршрутки N127 жёлтый "Богдан", которые ехали сегодня (11.02.2019) по маршруту поселок Мирное - парк Шевченко, в промежуток времени с 8:15 до 8:35. И были свидетелями того, как моя несовершеннолетняя дочь потеряла сознание в маршрутке, и водитель высадил её с автобуса, оставив в таком состоянии одну на остановке ул. Лазяряна", - сообщила Татьяна.
Скриншот: (facebook.com/Татьяна Михайличенко)
Отмечается, что позже ребенок пришел в себя на остановке под столбом. Несмотря на то, что вокруг были люди, никто не подошел. Данный факт возмутил не только мать девочки, но и остальных пользователей сети:
"А что делали люди, которые ехали с девочкой? Это равнодушие просто убивает!";
"Что с людьми происходит... Куда мы катимся... ";
"Это жесть";
"Людей почти не осталось. Это уже не единичные случаи, это уже норма";
"Надо было пересадить людей и дождаться скорую или патруль!";
Скриншот: (facebook.com/Татьяна Михайличенко)
Напомним, что неадекватный маршрутчик Мелитополя обложил школьницу матами.
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