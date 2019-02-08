Дикари: в запорожской маршрутке между водителем и пассажиром разгорелась драка

Коллаж РБК-Украина

Причиной инцидента стало нежелание водителя остановиться в неустановленном месте

В Запорожье в маршрутном такси номер 74 произошел неприятный инцидент: между водителем и пассажиром произошел конфликт, который перерос в драку. Об этом информирует "zp_news" в социальной сети Instagram.

Маршрутка курсировала от запорожского ж/д вокзала "Запорожье -1" до поселка "Запорожье-Левое". Один из пассажиров попросил водителя остановиться в неустановленном месте, однако тот был непреклонен.

"Водитель отказал, а пассажир начал ругаться матом и орать: "Останавливай прямо здесь!" Водитель остановился, пассажир вышел и ударил по окну", - указано в сообщении к посту.

После этого, по словам очевидцев, водитель и пассажир продолжили разборки уже на улице, где между ними произошла драка. Свидетелями произошедшего стали десятки горожан, которые стояли в стороне и снимали драку на камеры своих телефонов.

Пользователи неоднозначно отреагировали на новость, в данной ситуации нашлись и те, кто встал на защиту маршрутчика. А некоторые отметили, что более всего их повергли в шок бездействующие пассажиры:

"Самые лютые звери на видео - это бездействующие зрители!";

"Дикари";

"Наверное решили, что водила и сам справится, вот и не помогли";

"Водитель прав";

Скриншот: (instagram.com/zp_news)

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