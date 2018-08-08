Девушек не набирают: украинке отказали в поступлении на курсы офицеров

Фото: Полина Кравченко (facebook.com/Полина Кравченко)

Девушка уже давно служит по контракту в армии

Львовянке Полине Кравченко отказали в поступлении на курсы офицеров в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Об этом Кравченко сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Девушка рассказала, что поступать она приехала уже в четвертый раз и утверждает, что ей отказали в поступлении на программу "Получить офицерское звание за год" из-за того, что она женского пола.

Фото: Полина Кравченко (facebook.com/Полина Кравченко)

"Никак я не могу добиться звания офицера. И знаете в чем причина? На летний проект "Стань офицером за год" девушек не набирают. Опять нас ограничивают, и закон о гендерном равенстве не до конца гендерный", - рассказала Кравченко.

Девушка отметила, что тщательно проверила требования к конкурсантам на сайте вуза и даже позвонила в приемную, где ее заверили, что женщины могут подавать документы. Но тем не менее, Кравченко получила отказ.

"Мы пытались апеллировать к закону о гендерном равенстве, но это не помогло. Сказали, только если министр обороны лично позволит, тогда нас допустят к конкурсу на эту программу", - сообщила девушка. Она возмущена тем, что ее взяли в армию и в ее контракте указано, что она имеет права на карьерный рост, но по факту ей отказывают.

Скриншот фото (facebook.com/Полина Кравченко)

Полине Кравченко 24 года, и она служит по контракту в одной из мотопехотных бригад, которая выполняет боевые задания в зоне ООС на Донецком направлении.

Скриншот поста (facebook.com/Полина Кравченко)

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Видео: РБК-Украина