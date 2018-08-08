"Воспитывал троих детей": появились подробности о погибшем на Донбассе бойце из Харьковской области

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Военный погиб на позиции во время несения боевого дежурства

4 августа на Донбассе, в зоне проведения боевых действий погиб военный 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Федор Балог с позывным "Одесса". Об этом передает пресс-служба Кегичевской райгосадминистрации.

Федо проживал в селе Парасковия Кегичевского района Харьковской области.

Боец погиб во время несения боевого дежурства на позиции вблизи населенного пункта Яковлевка в результате обстрела врага.

Федор Балог родился в 1973 году в селе Вышково Хустского района Закарпатья. В детстве вместе с семьей переехал в Харьковскую область, где закончил школу, ПТУ-60. Долгое время работал в сельском хозяйстве. 30 мая 2018 года поступил на военную службу по контракту.

Фото: Федор Балог (kegichevka-rda.gov.ua)

Был наводчиком-оператором 3 механизированного отделения 2 механизированного взвода 3 механизированной роты 1 механизированного батальона воинской части.

У него остались жена и трое детей: два сына и дочь.

Ранее в Ровенской области простились с погибшим бойцом, который четыре года считался пропавшим без вести.

Также сообщалось, что в Запорожье попрощались с погибшим на Донбассе бойцом.

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