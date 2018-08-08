"Воспитывал троих детей": появились подробности о погибшем на Донбассе бойце из Харьковской области

Военный погиб на позиции во время несения боевого дежурства
4 августа на Донбассе, в зоне проведения боевых действий погиб военный 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Федор Балог с позывным "Одесса". Об этом передает пресс-служба Кегичевской райгосадминистрации.
Федо проживал в селе Парасковия Кегичевского района Харьковской области.
Боец погиб во время несения боевого дежурства на позиции вблизи населенного пункта Яковлевка в результате обстрела врага.
Федор Балог родился в 1973 году в селе Вышково Хустского района Закарпатья. В детстве вместе с семьей переехал в Харьковскую область, где закончил школу, ПТУ-60. Долгое время работал в сельском хозяйстве. 30 мая 2018 года поступил на военную службу по контракту.
Фото: Федор Балог (kegichevka-rda.gov.ua)
Был наводчиком-оператором 3 механизированного отделения 2 механизированного взвода 3 механизированной роты 1 механизированного батальона воинской части.
У него остались жена и трое детей: два сына и дочь.
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