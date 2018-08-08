"Виховував трьох дітей": з'явилися подробиці про загиблого на Донбасі бійця з Харківської області

Колаж РБК-Україна

Військовий загинув на позиції під час несення бойового чергування

4 серпня на Донбасі, в зоні проведення бойових дій загинув військовий 92-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Федір Балог з позивним "Одеса". Про це передає прес-служба Кегичівської райдержадміністрації.

Федо проживав у селі Парасковія Кегичівського району Харківської області.

Боєць загинув під час несення бойового чергування на позиції поблизу населеного пункту Яковлівка в результаті обстрілу ворога.

Федір Балог народився в 1973 році в селі Вишково Хустського району Закарпаття. У дитинстві разом з родиною переїхав в Харківську область, де закінчив школу, ПТУ-60. Довгий час працював у сільському господарстві. 30 травня 2018 року вступив на військову службу за контрактом.

Фото: Федір Балог (kegichevka-rda.gov.ua)

Був навідником-оператором 3 механізованого відділення 2 механізованого взводу 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини.

У нього залишилися дружина і троє дітей: два сини і дочка.

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Також повідомлялося, що у Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем.

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