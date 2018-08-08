Дівчат не набирають: українці відмовили у вступі на курси офіцерів

Фото: Поліна Кравченко (facebook.com/Полина Кравченко)

Дівчина вже давно служить за контрактом в армії

Львів'янці Поліні Кравченко відмовили у вступі на курси офіцерів у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це Кравченко повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Дівчина розповіла, що вступати вона приїхала вже в четвертий раз і стверджує, що їй відмовили у вступі на програму "Отримати офіцерське звання за рік" з-за того, що вона жіночої статі.

Фото: Поліна Кравченко (facebook.com/Полина Кравченко)

"Я ніяк не можу добитися звання офіцера. І знаєте в чому причина? На літній проект "Стань офіцером за рік" дівчат не набирають. Знову нас обмежують, і закон про гендерну рівність не до кінця гендерний", - розповіла Кравченко.

Дівчина зазначила, що ретельно перевірила вимоги до конкурсантів на сайті вузу і навіть зателефонувала в приймальню, де її запевнили, що жінки можуть подавати документи. Але тим не менш, Кравченко отримала відмову.

"Ми намагалися апелювати до закону про гендерну рівність, але це не допомогло. Сказали, тільки якщо міністр оборони особисто дозволить, тоді нас допустять до конкурсу на цю програму", - повідомила дівчина. Вона обурена тим, що її взяли в армію і в її контракті зазначено, що вона має права на кар'єрне зростання, але по факту їй відмовляють.

Скріншот фото (facebook.com/Поліна Кравченко)

Поліні Кравченко 24 роки, і вона служить за контрактом в одній з мотопіхотних бригад, яка виконує бойові завдання в зоні ООС на Донецькому напрямку.

Скріншот поста (facebook.com/Полина Кравченко)

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Відео: РБК-Україна