Дизайнер-украинофоб Лебедев украл в Украине табличку о фекалиях
Артемий Лебедев, скандальный российский дизайнер блогер, который известен своими украинофобскими заявлениями, недавно позировал на крыше Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.
Оказывается, Лебедев нарушил запрет на посещение Украины и поехал на экскурсию по временно оккупированным и разрушенным россиянами областям страны. Он побывал также в Мариуполе и украл с завода Азовсталь табличку о фекалиях.
Об этом Артемий Лебедев сообщил на своем YouTube-канале.
По словам пропагандиста и украинофоба, он приехал в Донецкую область на обычном автобусе. А оттуда сразу поехал в Мариуполь. После посещения Азовстали Лебедев посетил Мелитополь, а уже оттуда добрался до Энергодара, где позировал на крыше Запорожской электростанции.
Кстати, на сайте Лебедева заявили, что он погиб в Энергодаре под обстрелами американскими ракетами HIMARS. Но новость оказалась фейком.
"Лебедев, к сожалению, не поехал на склад в Новой Каховке, ведь это тоже редкая возможность посетить Украину", - написали в украинских пабликах после того, как ВСУ нанесли удар по складам боеприпасов в Херсонской области.
А в своем видео о путешествиях по временно оккупированным областям Украины Лебедев сообщил, что украл табличку с завода Азовсталь - с надписью: "Помещение фекального резервуара".
Артемий Лебедев украл табличку с Азовстали (Кадр из видео)
"Есть вещи, которые всегда меня находят - это все, что касается шуток про ж*пу и га*но", - прокомментировал свое мародерство Лебедев и повесил эту табличку у себя в студии.
Лебедев украл табличку о фекалиях (Кадр из видео)
Кстати, ранее мы писали, что Артемий Лебедев дважды получил запрет на въезд в Украину - в 2017 году, а потом в конце 2021 года.
А также рассказывали, что в странах Европы россиянам начали плевать в чашки с кофе.