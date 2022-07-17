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Дизайнер-украинофоб Лебедев украл в Украине табличку о фекалиях

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Воскресенье 17 июля 2022 13:07
Дизайнер-украинофоб Лебедев украл в Украине табличку о фекалиях Фото: Артемий Лебедев украл табличку с Азовстали (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Артемий Лебедев, скандальный российский дизайнер блогер, который известен своими украинофобскими заявлениями, недавно позировал на крыше Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Оказывается, Лебедев нарушил запрет на посещение Украины и поехал на экскурсию по временно оккупированным и разрушенным россиянами областям страны. Он побывал также в Мариуполе и украл с завода Азовсталь табличку о фекалиях.

Об этом Артемий Лебедев сообщил на своем YouTube-канале.

По словам пропагандиста и украинофоба, он приехал в Донецкую область на обычном автобусе. А оттуда сразу поехал в Мариуполь. После посещения Азовстали Лебедев посетил Мелитополь, а уже оттуда добрался до Энергодара, где позировал на крыше Запорожской электростанции.

Кстати, на сайте Лебедева заявили, что он погиб в Энергодаре под обстрелами американскими ракетами HIMARS. Но новость оказалась фейком.

"Лебедев, к сожалению, не поехал на склад в Новой Каховке, ведь это тоже редкая возможность посетить Украину", - написали в украинских пабликах после того, как ВСУ нанесли удар по складам боеприпасов в Херсонской области.

А в своем видео о путешествиях по временно оккупированным областям Украины Лебедев сообщил, что украл табличку с завода Азовсталь - с надписью: "Помещение фекального резервуара".

Дизайнер-украинофоб Лебедев украл в Украине табличку о фекалиях

Артемий Лебедев украл табличку с Азовстали (Кадр из видео)

"Есть вещи, которые всегда меня находят - это все, что касается шуток про ж*пу и га*но", - прокомментировал свое мародерство Лебедев и повесил эту табличку у себя в студии.

Дизайнер-украинофоб Лебедев украл в Украине табличку о фекалияхЛебедев украл табличку о фекалиях (Кадр из видео)

Кстати, ранее мы писали, что Артемий Лебедев дважды получил запрет на въезд в Украину - в 2017 году, а потом в конце 2021 года.

А также рассказывали, что в странах Европы россиянам начали плевать в чашки с кофе.

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