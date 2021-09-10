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В Днепре мать попыталась лишить жизни себя и младенца: родным оставила записку

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Днепр, Пятница 10 сентября 2021 11:33
В Днепре мать попыталась лишить жизни себя и младенца: родным оставила записку В Днепре мать попыталась убить себя и своего ребенка (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Днепре 40-летняя женщина решила лишить жизни себя и своего ребенка. Она ввела шприцем неизвестное вещество и оставила для родных записку.

Детали трагического происшествия сообщили в издании "Днепровская панорама".

Трагедия произошла в Днепре в четверг, 9 сентября. Местную жительницу и ее ребенка в бессознательном состоянии обнаружила бабушка. 62-летняя женщина решила проведать свою 40-летнюю дочь.

Она зашла в квартиру и обнаружила ее и маленького ребенка без сознания. Рядом с ними лежали два пустых шприца с неизвестными медикаментозными препаратами.

Как отметили в полиции, бабушка пыталась оказать ребенку первую помощь и его реанимировать самостоятельно, пока ехали медики.

На место происшествия немедленно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Потерпевших госпитализировали, годовалого ребенка – в детскую клиническую больницу, а маму – в реанимацию городской больницы №4.

Также на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они обнаружили предсмертную записку, в которой женщина выразила свое намерение свести счеты с жизнью и убить своего ребенка.

Врачи детской клинической больницы долго боролись за жизнь малыша, однако, спасти ребенка не удалось, и он скончался. Как сообщил гендиректор больницы Алексей Власов, малыш поступил в очень тяжелом состоянии.

О состоянии матери на данный момент неизвестно.

Полиция начала расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковской области поезд сбил подростка на велосипеде.

А также рассказывали о том, что в Житомире девочка-подросток погибла, защищая маму от преступника.

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