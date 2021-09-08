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В Днепре девушки устроили жестокие разборки: рвали волосы и били головой о скамейку (видео)

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Днепр, Среда 08 сентября 2021 16:01
В Днепре девушки устроили жестокие разборки: рвали волосы и били головой о скамейку (видео) В Днепре подрались девушки (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре на проспекте Ивана Мазепы жестоко подрались две девушки. В частности, одна из них била другую ногами по лицу, в то время, как за ними наблюдали ребята.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Х*Днепр".

Так, на ролике видно, что одна из девушек сидит на скамейке, другая стоит над ней и наносит своей оппонентке удары по лицу и телу. Она держала ее за волосы и била коленями по голове. Также она ругалась на девушку.

Их пытались остановить ребята, которые, очевидно, приятели агрессивно настроенной гражданки. Однако впоследствии они перестали участвовать в конфликте и лишь наблюдали за ним со стороны.

Кроме того, в какой-то момент одна из девушек буквально попросила уже избитую "ударить ее один раз по лицу". А та уже в ответ набросилась снова на пострадавшую.

Очевидцы на место происшествия вызвали полицию.

ТСН в полиции рассказали, что девушки самостоятельно "уладили конфликт и заявлений не писали".

"Поступил вызов, что дерутся девушки. Патрульные прибыли на место инцидента. Но те впоследствии сказали, что одна к другой не имеют претензий. По их словам, у них произошел конфликт, который они уладили и разошлись по домам. Заявлений в полицию ни одна сторона не подавала", — рассказали полиции.

В комментариях пользователи поражены от парней, которые не разняли девушек.

  • А мужчины просто стоят и смотрят. Замечательно!
  • Автор видео поступил неправильно. Смотрит и ничего не делает;
  • Будешь умирать, а тебе никто не поможет, а просто на видео снимет;
  • Я такое не поддерживает, я бы вышел на месте оператора;
  • Зато когда парни дерутся, то девушки разборонять. А тут наоборот, никакой помощи;
  • Как они могут просто стоять!;
  • Откуда у девушек столько жестокости.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водители трамвая и мусоровоза прямо на дороге устроили драку.

Мы также писали о том, что массовая драка произошла в Одессе после конфликта между двумя крупными компаниями. Инцидент произошел в центре города на улице Дерибасовской.

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