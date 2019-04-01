В Днепре жестоко расстреляли голубей (видео)

В Днепре вчера вечером, 31 марта, неизвестный расстрелял голубей возле второго подъезда 28-го дома на жилмассиве Тополь-1. Об этом сообщает Станислав Клименко в группе "Самоорганизация ж/м Тополь-1" в Facebook.

По его словам, около 17:00 прямо возле подъезда на землю падали подстреленные голуби. При этом их было шесть штук и все они были в крови. На данный момент выжила только одна птица.

"Кровь из глаз капала у бедной птицы, которую тщетно пытался остановить житель подъезда. Полиция так и не приехала по последним данным. Народ, что это!????" - написал Клименко.

Видео: facebook.com/groups/421222398048971

Он отметил, что, скорее всего, кому-то надоели эти птицы и с ними в упор на крыше или из окна расправились при помощи пневматического оружия. При этом мужчина призвал всех неравнодушных звонить в полицию.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

"Сегодня птицы, а завтра... И вроде бы все порядочные люди живут. Нет слов";

"Дебилы!!! Поймать уродов и ноги повыдергивать!!!";

"Жестоко... Это ж как кого-то достали эти летающие серуны";

"Если человек так хладнокровно стреляет в голубей, то завтра его могут достать дети или старушки возле подъезда. Полицию мы так и не дождались".

Напомним, что в Днепропетровской области в роли специальных сейфов для хранения бюллетеней использовали холодильник и кастрюлю.

Ранее сообщалось о том, что полицейский съел 200 гривен и едва унес ноги от активиста.