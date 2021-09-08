Под Днепром мужчину жестоко избили бутылками по голове в супермаркете: охрана просто смотрела

В Марганце Днепропетровской области двое мужчин жестоко избили покупателя супермаркета АТБ. При этом бедолагу били бутылками по голове. Это все видел охранник магазина, но он предпочел не вмешиваться.

По словам очевидцев, пострадавшему мужчине вызвали скорою помощь, но он ушел из магазина еще до приезда медиков.

Напомним, в Киеве таксист избил итальянку и просил молчать очевидцев инцидента. Происшествие произошло в центре города возле отеля "Президент", куда водитель привез двух женщин.

После того как иностранки с ним расплатились он толкнул ее, а потом ударил одну из них. Все это видели двое людей. Они повели таксиста в отель извиняться.

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