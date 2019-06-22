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Под Днепром загорелась электричка на ходу: люди выпрыгивали из вагонов (фото, видео)

STYLERЖизнь    22.06.2019 - 12:16
Под Днепром загорелась электричка на ходу: люди выпрыгивали из вагонов (фото, видео)
Пожар в электричке под Днепром (фото: коллаж РБК-Украина)

Пожар в электричке возник во время движения состава

Пожар в электричке произошел сегодня, 22 июня, около 5:40 на станции "169 километр", которая ехала к Пятихаткам Днепропетровской области. Об этом сообщает Информатор.

Во время пожара, пассажиры, не дожидаясь остановки состава, начали выпрыгивать из вагонов электрички. По предварительной информации, пожар возник из-за возгорания проводки.

Под Днепром загорелась электричка на ходу: люди выпрыгивали из вагонов (фото, видео)

Пожар в электричке под Днепром (фото с Facebook)

Дым быстро распространился по вагонам электрички и у людей началась паника. Пассажиры просто начали выпрыгивать из вагонов. При этом прыгать было достаточно высоко и на камни, но не это не останавливало напуганных пассажиров.

По словам очевидицы Натальи, на место инцидента быстро приехали 3 пожарные машины, 2 кареты скорой помощи и полиция. К счастью никто не пострадал, у людей были только сбиты колени.

Пожар в электричке под Днепром (видео: YouTube/informator.ua)

Один из пассажиров рассказал, что все люди спешили на работу, поэтому около сотни людей бежали через поле на маршрутку. Через 15 минут электричка продолжила движение.

В Приднепровской железной дороге подтвердили, что в электричке была поломка, но сейчас движение полностью восстановлено.

Напомним, что на Волыни на ходу загорелась электричка с пассажирами, из-за чего поезд №6394 Ковель - Сарны пришлось остановить.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця будет возвращать деньги за кондиционер, если он не будет работать после официальной жалобы пассажира.

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