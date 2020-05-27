Дочери Джонни Деппа – 21: самые горячие фото модели

Лили-Роуз Депп празднует день рождения. Сегодня, 27 мая, актрисе и модели исполнился 21 год. Девушка родилась в Париже в 1999 году в семье американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради.

Лили-Роуз является старшим ребенком в семье. У девушки есть младший брат Джон "Джек" Кристофер Депп III. До школы Лили-Роуз жила во французском поместье План-де-ля-Тур, которое находится недалеко от Сен-Тропе. Позже она переехала в Лос-Анджелесе, где прошли ее школьные годы.

Лили-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Впервые Лили-Роуз снялась в кино в 2013 году, когда ей было 14 лет. Это был фильм Кевина Смита "Бивень", где снимался также и ее отец. Следующим фильмом стал "Йоганутые" (2016), где также снимался Джонни Депп.

Лили-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

После этого вышел фильм "Планетариум" (2016), в котором Лили-Роуз играла вместе с Натали Портман. Также в 2016 вышел третий фильм с участием молодой актрисы - "Танцовщица", за который ее номинировали на кинопремию Сезар, как Самую многообещающую актрису и Люмьер, как Лучшую начинающую актрису.

Лили-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Из последних ее фильмов можно выделить исторический фильм "Король", который после показа в кинотеатрах также стал доступен на Netflix.

Лили-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Что касается личной жизни Лили-Роуз Депп, то она ее скрывает от посторонних глаз. Известно, что в 2018 году она рассталась с моделью Эшем Стайместом, отношения с которым длились более двух лет.

Лили-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Девушке также приписывали романы с моделью Стеллой Максвелл и актером Тимоти Шаламе.

Лили-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Напомним, дочь Джонни Деппа показала все прелести в прозрачном наряде "драма квин" на красной дорожке BAFTA-2020.

Ранее экс-жена Джонни Деппа была замечена за жарким поцелуем с онкобольной женщиной.