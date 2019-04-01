Договор о дружбе Украины с РФ утратил силу: неожиданная реакция сети

Фото: (коллаж РБК-Украина)

Украина официально "разфрендились" с агрессором

Договор о дружбе Украины с Россией, который был подписан в 1997 году Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным, утратил силу 1 апреля 2019 года. Об этом информируют на сайте Верховной Рады Украины.

Стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ. Договор был заключен на срок десять лет, а в 2008 году его действие было автоматически продлено.

"Мы наконец-то официально "разфрендились" с оккупантом и агрессором. Сегодня, 1 апреля, прекратил действовать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", - написали в Facebook-сообществе "Повернись живим".

Фото: (facebook.com/backandalive)

Пользователи неоднозначно отреагировали на данную новость и отметили, что с приходом нового президента договор может быть снова подписан:

"При новом президенте все может измениться";

"Давно надо было разорвать. При отсутствии процедуры в самом договоре, надо было использовать международную практику";

"А до этих пор мы, оказывается, дружили?"

"Зачем нам договор, если он не действует по факту?"

Напомним, что в Запорожской области устроили шествие с флагом оккупанта. Компанию с флагом страны-агрессора видело много людей, некоторые делали вид, что не замечают, а некоторые ругались, однако действий, которые способствовали бы устранению этих "личностей", не предпринималось.

Ранее в Кривом Роге жестко наказали любителя "русского мира". Он получил три года тюремного срока за надругательство над государственным символом, однако это не спасло его от разговора с патриотами.