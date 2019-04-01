Договір про дружбу України з РФ втратив чинність: несподівана реакція мережі

Фото: (колаж РБК-Україна)

Україна офіційно "розфрендилася" з агресором

Договір про дружбу України з Росією, який був підписаний у 1997 році Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним, втратив чинність 1 квітня 2019 року. Про це інформують на сайті Верховної Ради України.

Сторони зобов'язалися поважати територіальну цілісність і підтвердили непорушність існуючих між ними на момент підписання договору кордонів. Договір був укладений на термін десять років, а у 2008 році його дію було автоматично подовжено.

"Ми нарешті офіційно "розфрендилися" з окупантом і агресором. Сьогодні, 1 квітня, припинив діяти Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією", - написали у Facebook-спільноті "Повернись живим".

Фото: (facebook.com/backandalive)

Користувачі неоднозначно відреагували на цю новину і зазначили, що з приходом нового президента договір може бути знову підписано:

"При новому президенті все може змінитися";

"Давно треба було розірвати. При відсутності процедури в самому договорі, треба було використовувати міжнародну практику";

"А до цих пір ми, виявляється, дружили?"

"Навіщо нам договір, якщо він не діє за фактом?"

Нагадаємо, що у Запорізькій області влаштували ходу з прапором окупанта. Компанію з прапором країни-агресора бачило багато людей, деякі робили вигляд, що не помічають, а деякі лаялися, однак дій, які б сприяли усуненню цих "особистостей", не робилося.

Раніше в Кривому Розі жорстко покарали любителя "російського світу". Він отримав три роки тюремного терміну за наругу над державним символом, однак це не врятувало його від розмови з патріотами.