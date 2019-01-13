ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Справив нужду": в Кривому Розі жорстко покарали любителя "російського світу"

STYLERЖиття    13.01.2019 - 14:39
"Справив нужду": в Кривому Розі жорстко покарали любителя "російського світу"
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Чоловік поніс справедливе покарання

Українські патріоти вирішили провчити ватника, який вирішив порвати прапор країни і справити на нього потребу. Про це повідомляє активіст Сергій Мазур на своїй сторінці в Facebook.

Так, чоловік отримав три роки тюремного терміну за наругу над державним символом, однак це не врятувало його від розмови з патріотами.

&quot;Справив нужду&quot;: в Кривому Розі жорстко покарали любителя &quot;російського світу&quot;

Скріншот поста (facebook.com/Сергей Мазур)

"Ватнику з Кривого Рогу дали три роки в'язниці за наругу над українським прапором. Він програв апеляцію. На попередньому засіданні Євген Колесніков мав можливість поспілкуватися з нашими активістами і вибачався на колінах за скоєне", - сказав він.

&quot;Справив нужду&quot;: в Кривому Розі жорстко покарали любителя &quot;російського світу&quot;

Фото: у Кривому Розі перевиховали ватника (facebook.com/Сергей Мазур)

Більше того, стверджує Мазур, чоловік вже поїхав нести справедливе покарання.

"Подяку всім причетним, які ходили на суди і контролювали справедливість", - підкреслив він.

&quot;Справив нужду&quot;: в Кривому Розі жорстко покарали любителя &quot;російського світу&quot;

Фото: у Кривому Розі перевиховали ватника (facebook.com/Сергей Мазур)

Звернемо увагу, що користувачі мережі відреагували на інцидент із захопленням.

"Подяка вам", "мотивує", "навіть не віриться, що за прапор когось посадили", "ви найкращі", "його потрібно до торнадовцам поселити", "низький уклін вам", "очевидний маргінал", - пишуть вони.

Підкреслимо ,що в 2017-му році у Кривому Розі чоловік зірвав зі стіни будинку прапор України, порвав його і справив нужду на державний символ.

&quot;Справив нужду&quot;: в Кривому Розі жорстко покарали любителя &quot;російського світу&quot;

Скріншот коментарів (facebook.com/Сергей Мазур)

До речі, стан прапора України над будівлею залізничного вокзалу Олександрії обурив користувачів соціальних мереж. Фотографії, на яких видно обшарпаний синьо-жовтий стяг, опублікувала Оксана Тороп.

Раніше ми писали про те, що над Широкиним піднято український прапор.

У замаху на депутата у Кривому Розі підозрюють трьох осіб У Кривому Розі побили депутата
Новини України Кривий Рігфлаг Украиныпатриоты
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся