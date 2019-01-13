"Справив нужду": в Кривому Розі жорстко покарали любителя "російського світу"

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Чоловік поніс справедливе покарання

Українські патріоти вирішили провчити ватника, який вирішив порвати прапор країни і справити на нього потребу. Про це повідомляє активіст Сергій Мазур на своїй сторінці в Facebook.

Так, чоловік отримав три роки тюремного терміну за наругу над державним символом, однак це не врятувало його від розмови з патріотами.

Скріншот поста (facebook.com/Сергей Мазур)

"Ватнику з Кривого Рогу дали три роки в'язниці за наругу над українським прапором. Він програв апеляцію. На попередньому засіданні Євген Колесніков мав можливість поспілкуватися з нашими активістами і вибачався на колінах за скоєне", - сказав він.

Фото: у Кривому Розі перевиховали ватника (facebook.com/Сергей Мазур)

Більше того, стверджує Мазур, чоловік вже поїхав нести справедливе покарання.

"Подяку всім причетним, які ходили на суди і контролювали справедливість", - підкреслив він.

Фото: у Кривому Розі перевиховали ватника (facebook.com/Сергей Мазур)

Звернемо увагу, що користувачі мережі відреагували на інцидент із захопленням.

"Подяка вам", "мотивує", "навіть не віриться, що за прапор когось посадили", "ви найкращі", "його потрібно до торнадовцам поселити", "низький уклін вам", "очевидний маргінал", - пишуть вони.

Підкреслимо ,що в 2017-му році у Кривому Розі чоловік зірвав зі стіни будинку прапор України, порвав його і справив нужду на державний символ.

Скріншот коментарів (facebook.com/Сергей Мазур)

До речі, стан прапора України над будівлею залізничного вокзалу Олександрії обурив користувачів соціальних мереж. Фотографії, на яких видно обшарпаний синьо-жовтий стяг, опублікувала Оксана Тороп.

Раніше ми писали про те, що над Широкиним піднято український прапор.