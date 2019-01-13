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"Справил нужду": в Кривом Роге жестко наказали любителя "русского мира"

STYLERЖизнь    13.01.2019 - 14:39
"Справил нужду": в Кривом Роге жестко наказали любителя "русского мира"
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Мужчина понес справедливое наказание

Украинские патриоты решили проучить ватника, который решился порвать флаг страны и справить на него нужду. Об этом сообщает активист Сергей Мазур на своей странице в Facebook.

Так, мужчина получил три года тюремного срока за надругательство над государственным символом, однако это не спасло его от разговора с патриотами.

&quot;Справил нужду&quot;: в Кривом Роге жестко наказали любителя &quot;русского мира&quot;

Скриншот поста (facebook.com/Сергей Мазур)

"Ватнику с Кривого Рога дали три года тюрьмы за надругательство над украинским флагом. Апелляцию он проиграл. На предварительном заседании Евгений Колесников имел возможность пообщаться с нашими активистами и извинялся на коленях за содеянное", - сказал он.

&quot;Справил нужду&quot;: в Кривом Роге жестко наказали любителя &quot;русского мира&quot;

Фото: в Кривом Роге перевоспитали ватника (facebook.com/Сергей Мазур)

Более того, утверждает Мазур, мужчина уже поехал нести справедливое наказание.

"Благодарность всем причастным, которые ходили на суды и контролировали справедливость", - подчеркнул он.

&quot;Справил нужду&quot;: в Кривом Роге жестко наказали любителя &quot;русского мира&quot;

Фото: в Кривом Роге перевоспитали ватника (facebook.com/Сергей Мазур)

Обратим внимание, что пользователи сети отреагировали на инцидент с восхищением.

"Благодарность вам", "мотивирует", "даже не верится, что за флаг кого-то посадили", "вы лучшие", "его нужно к торнадовцам поселить", "низкий поклон вам", "очевидный маргинал", - пишут они.

Подчеркнем ,что в 2017-м году в Кривом Роге мужчина сорвал со стены дома флаг Украины, порвал его и справил нужду на государственный символ.

&quot;Справил нужду&quot;: в Кривом Роге жестко наказали любителя &quot;русского мира&quot;

Скриншот комментариев (facebook.com/Сергей Мазур)

Кстати, состояние флага Украины над зданием железнодорожного вокзала Александрии возмутило пользователей социальных сетей. Фотографии, на которых видно обшарпанный сине-желтый стяг, опубликовала Оксана Тороп.

Ранее мы писали о том, что над Широкиним поднят украинский флаг.

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