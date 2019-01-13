"Справил нужду": в Кривом Роге жестко наказали любителя "русского мира"

Мужчина понес справедливое наказание
Украинские патриоты решили проучить ватника, который решился порвать флаг страны и справить на него нужду. Об этом сообщает активист Сергей Мазур на своей странице в Facebook.
Так, мужчина получил три года тюремного срока за надругательство над государственным символом, однако это не спасло его от разговора с патриотами.
Скриншот поста (facebook.com/Сергей Мазур)
"Ватнику с Кривого Рога дали три года тюрьмы за надругательство над украинским флагом. Апелляцию он проиграл. На предварительном заседании Евгений Колесников имел возможность пообщаться с нашими активистами и извинялся на коленях за содеянное", - сказал он.
Фото: в Кривом Роге перевоспитали ватника (facebook.com/Сергей Мазур)
Более того, утверждает Мазур, мужчина уже поехал нести справедливое наказание.
"Благодарность всем причастным, которые ходили на суды и контролировали справедливость", - подчеркнул он.
Фото: в Кривом Роге перевоспитали ватника (facebook.com/Сергей Мазур)
Обратим внимание, что пользователи сети отреагировали на инцидент с восхищением.
"Благодарность вам", "мотивирует", "даже не верится, что за флаг кого-то посадили", "вы лучшие", "его нужно к торнадовцам поселить", "низкий поклон вам", "очевидный маргинал", - пишут они.
Подчеркнем ,что в 2017-м году в Кривом Роге мужчина сорвал со стены дома флаг Украины, порвал его и справил нужду на государственный символ.
Скриншот комментариев (facebook.com/Сергей Мазур)
Кстати, состояние флага Украины над зданием железнодорожного вокзала Александрии возмутило пользователей социальных сетей. Фотографии, на которых видно обшарпанный сине-желтый стяг, опубликовала Оксана Тороп.
Ранее мы писали о том, что над Широкиним поднят украинский флаг.