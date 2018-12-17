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"Підійматиме бойовий дух": над Широкиним замайорів український прапор

STYLERВійна    17.12.2018 - 21:02
"Підійматиме бойовий дух": над Широкиним замайорів український прапор
Колаж РБК-Україна

Наступна мета волонтерів - встановити прапор у Новоазовську

На передовій над селищем Широкине встановили триметровий жовто-блакитний прапор, який створили жінки-волонтери з групи "Вежа над Дніпром". Його пошили із тканини, яка в цьому році прикрашала Майдан на День Незалежності. Про це йдеться в повідомленні благодійної організації "Повернись Живим" у Facebook.

&quot;Підійматиме бойовий дух&quot;: над Широкиним замайорів український прапор

Скріншот

Білоцерківська волонтерська група на чолі з Юрієм Москаленко доставила прапор на фронт, а військовий Костянтин Азаров закріпив його на вежі, рівній висоті дев'ятиповерхового будинку, над розбитим бойовиками селищем. Сміливець дуже ризикував, адже до передових позицій окупантів менше кілометра.

&quot;Підійматиме бойовий дух&quot;: над Широкиним замайорів український прапор

Скріншот

"З цього дня ще один державний прапор буде муляти очей ворога і підніматиме бойовий дух нашим бійцям", - йдеться в повідомленні організації.

В публікації сказано, що наступна мета волонтерів - дійти до меж України - встановити прапор в Новоазовську, яка з 2014 року знаходиться на території ОРДЛО.

 
На передовій встановили прапор з Майдану

Народження флага. З добротної синьої та жовтої тканини, що прикрашала цьогорічний Майдан на День Незалежності, руками жінок-волонтерок з групи "Вежа над Дніпром", які кожного дня плетуть на фронт маскувальні сітки та кікімори у середмісті Києва, було пошито великого прапора розміром три на два метри. Білоцерківська волонтерська група на чолі з Yuriy V. Moskalenko доправила прапор на фронт, і сміливець Костянтин Азаров закріпив його на висоті дев'ятиповерхового будинку над розбитим селищем Широкине, в якому не залишилося жодного мирного жителя. То був великий ризик для хлопця, адже до передових позицій окупантів менше кілометра. Знаменним у піднятті українського стяга виявився той момент, що більшу частину дня небо було затягнуте хмарами, але як тільки почали нанизувати прапор на залізну трубу, що слугувала держаком, хмари почали розходитися, а потім і взагалі засяяло сонечко. Це була дуже символічна картина - над окупованою частиною і недалекою Росією висіли темні хмари, а розбиті будинки понівеченого агресором українського селища здавалися золотистими у променях зимового сонця, і над ними велично майорів великий синьо-жовтий стяг. З цього дня ще один державний прапор мулятиме око ворогу і підійматиме бойовий дух нашим бійцям. Тепер наступна мета безстрашних волонтерів з Білої Церкви, які встановлюють засоби стеження та корегування вогню на лінії розмежування, - підняти прапор у Новоазовську, тобто вийти до наших кордонів. Посприяти втіленню цієї мети можна тут: https://goo.gl/iztEGh Автор: Анастасія Корнійчук Фонд "Повернись живою"

Опубліковано Повернись живою Неділя, 16 грудня 2018 р.

Відео: facebook.com/backandalive

Користувачі залишили схвальні коментарі на сторінці організації.

"Слава нашим Героям!" - написала Марина Прохорова.

"Ми повинні захищати свою землю від цих проклятих мокшан", - підтримав Олександр Анатолійович.

"Наш прапор святий!" - написала Наталя Горошко.

&quot;Підійматиме бойовий дух&quot;: над Широкиним замайорів український прапор

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Нагадаємо, раніше ми публікували історію братів-близнюків, які пішли добровольцями на війну і загинули в один день.

Також ми розповідали про красуню-блондинку на службі Україні.

Відео РБК-Україна

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