"Будет поднимать боевой дух": над Широкино взвился украинский флаг

Коллаж РБК-Украина

Следующая цель волонтеров - установить флаг в Новоазовске

На передовой над поселком Широкино установили трехметровый желто-голубой флаг, который создали женщины-волонтеры из группы "Башня над Днепром". Его сшили из ткани, которая в этом году украшала Майдан на День Независимости. Об этом говорится в сообщении благотворительной организации "Повернись Живим" в Facebook.

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Белоцерковская волонтерская группа во главе с Юрием Москаленко доставила флаг на фронт, а военный Константин Азаров закрепил его на башне, равной высоте девятиэтажного дома, над разбитым боевиками поселком. Смельчак очень рисковал, ведь до передовых позиций оккупантов меньше километра.

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"С этого дня еще один государственный флаг будет мозолить глаз врагу и поднимать боевой дух нашим бойцам", - говорится в сообщении организации.

В публикации сказано, что следующая цель волонтеров - дойти до границ Украины - установить флаг в Новоазовске, которая с 2014 года находится на территории ОРДЛО.

На передовій встановили прапор з Майдану Народження прапора. З добротної синьої та жовтої тканини, що прикрашала цьогорічний Майдан на День Незалежності, руками жінок-волонтерок з групи "Вежа над Дніпром", які кожного дня плетуть на фронт маскувальні сітки та кікімори у середмісті Києва, було пошито великого прапора розміром три на два метри. Білоцерківська волонтерська група на чолі з Yuriy V. Moskalenko доправила прапор на фронт, і сміливець Костянтин Азаров закріпив його на висоті дев'ятиповерхового будинку над розбитим селищем Широкине, в якому не залишилося жодного мирного жителя. То був великий ризик для хлопця, адже до передових позицій окупантів менше кілометра. Знаменним у піднятті українського стяга виявився той момент, що більшу частину дня небо було затягнуте хмарами, але як тільки почали нанизувати прапор на залізну трубу, що слугувала древком, хмари почали розходитися, а потім і взагалі засяяло сонечко. Це була дуже символічна картина - над окупованою частиною і недалекою Росією висіли темні хмари, а розбиті будинки понівеченого агресором українського селища здавалися золотистими у променях зимового сонця, і над ними велично майорів великий синьо-жовтий стяг. З цього дня ще один державний прапор мулятиме око ворогу і підійматиме бойовий дух нашим бійцям. Тепер наступна мета безстрашних волонтерів з Білої Церкви, які встановлюють засоби стеження та корегування вогню на лінії розмежування, - підняти прапор у Новоазовську, тобто вийти до наших кордонів. Посприяти втіленню цієї мети можна тут: https://goo.gl/iztEGh Автор: Анастасія Корнійчук Фонд "Повернись живим" Опубліковано Повернись живим Неділя, 16 грудня 2018 р.

Видео: facebook.com/backandalive

Пользователи оставили одобрительные комментарии на странице организации.

"Слава нашим Героям!" - написала Марина Прохорова.

"Мы должны защищать свою землю от этих проклятых мокшан", - поддержал Александр Анатольевич.

"Наш флаг святой!" - написала Наталья Горошко.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Напомним, ранее мы публиковали историю братьев-близнецов, которые пошли на войну добровольцами и погибли в один день.

Также мы рассказывали про красавицу-блондинку на службе Украине.

Видео РБК-Украина