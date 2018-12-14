Позивний "Барбі": в мережі розповіли про красуню-блондинку на службі Україні

Колаж РБК-Україна

Дівчина спочатку допомагала пораненим бійцям в госпіталі, а потім підписала контракт і потрапила на передову до штурмової групи

Таня служить Україні з 2015 року – коли їй було 19, вона допомагала пораненим бійцям в лікарні імені Мечникова в Дніпрі. Потім цього стало мало і Таня приєдналася до батальйону медиків-добровольців "Госпітальєри". Пізніше підписала контракт – її зарахували до складу штурмової групи.

Колись красуня мріяла стати актрисою, але почалася війна. Тепер замість сцени в її житті – бліндажі, а замість туфель – берци. Історію Тані, яка присвятила своє життя служінню Україні, опублікував благодійний фонд "Повернись живим" на своїй сторінці у Facebook.

Таня мріяла стати актрисою (фото: facebook.com/backandalive)

На війні Тані дали позивний "Барбі". Вона власним прикладом доводить, що краса дійсно може рятувати.

У 2015 році дівчина навчалася на другому курсі факультету психології і працювала в сувенірній крамничці. Одного разу до неї завітав медик-доброволець і запропонував відвідати поранених бійців. Саме тоді, стверджує Таня, її життя змінилося.

"Часто до мене приходили військові. Вони замовляли чашки, футболки з українською символікою, шеврони. І якось одного разу прийшов медик-доброволець. Ми розговорилися, він запропонував разом із ним відвідати наших бійців у лікарні імені Мечникова. Після цього мій колишній світ ніби завалився. Мене настільки зачепило побачене, що сидіти вдома більше не хотілося", – розповідає дівчина.

Скріншот посту (фото: facebook.com/backandalive)

Відтоді дівчина почала допомагати в реабілітації та лікуванні військових. Закуповувала і доправляла медикаменти, відвідувала лікарні. Але в якийсь момент і цього виявилося мало – вона попросила зарахувати її до штурмової групи. Вже за чотири дні Таня зашнуровувала берци на базі "Госпітальєрів".

"Я звільнилася з роботи, зібрала речі. Прощатися мені було ні з ким: хлопця на той момент у мене не було, а мама дізналася про все вже, коли я їхала в автобусі", – згадує Таня.

У 2016 дівчина потрапила на передову. В Широкиному "Госпітальєри" облаштували житловий будинок під медпункт.

"Ми використовували все, що могли. Дивани і тумби з сусідніх будинків. Тумби – під медикаменти. Дивани і ліжка – щоб усім вистачило місця", – каже відважна дівчина.

Дівчина воює на передовій у складі штурмової групи (фото: facebook.com/backandalive)

Таня каже, що ніколи не знаєш, що саме тебе чекає на передовій.

"Уперше страшно не буває. Ти готуєшся морально, тебе готують фізично. Але ти не знаєш, що тебе чекає на передовій. Дуже важливо навчитися використовувати викид адреналіну для оптимізації організму – це те, чого нас вчили", – говорить вона.

Навіть коли до медиків прилетів снаряд СПГ, Таня не злякалася. Їй було шкода двох машин, між якими потрапив снаряд – в АТО вони були на вагу золота.

Згодом дівчина підписала контракт, і її зарахували до складу штурмової групи.

На сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook користувачі залишили багато коментарів, у яких захоплюються мужністю дівчини, краса якої дійсно рятує.

"Рідненька ти наша Танюшка, тобі Господь дарував красу душі", – пише Svitlana Bobuleva.

"Повторють багато літ те, що краса врятує світ, надіючись, що хтось почує... А тут краса бере й рятує", – захоплюється Жорж Соб.

"Щасти тобі, дівчино! Міцного здоров'я, мирного неба та надійних друзів!", – бажає дівчині Serg Solodovnyk.

"Вродлива сила! Респект!", – говорить Nina Shekhovtsova.

"Краса не тільки ззовні, але й всередині!", – додає Олена Цигольник.

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

Нагадаємо, раніше ми публікували історію 22-річного бійця, який приховує своє обличчя під балаклавою, щоб його батьки не дізналися, що він воює на передовій.

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