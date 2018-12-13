"Прячет лицо": 22-летний боец поехал на передовую и скрыл это от родителей

Коллаж: РБК-Украина

Родители Андрея думают, что он работает делопроизводителем в тылу

Андрей один из тех, кто защищает восточные рубежи Украины от российской агрессии. Но родители двадцатидвухлетнего парня об этом не знают, именно поэтому Андрей и прячет лицо за балаклавой. Мама с папой думают, что он делопроизводитель в глубоком тылу. Об этом на страничке Facebook сообщает благотворительный фонд "Вернись живым".

Парень, должность которого из соображений безопасности лучше не называть, признается – вряд ли родные действительно верят в сказки про тыл. А на любые фразы о том, что его видели по телевизору в репортажах с передовой Андрей отшучивается, мол, это был не он, а похожий парень, или что его просто попросили пройти перед камерой.

Фото со страницы "Вернись живым" (facebook.com/backandalive)

Андрей родился во Львове, там окончил школу и получил образование – он режиссер театра и кино. Увлекался футболом, мечтал стать тренером. Даже поступил в польский университет УЕФА, но на собрание так и не поехал – началась Революция Достоинства.

В 21 год пошел добровольцем в военкомат и подписал контракт.

"Именно здесь проверяется, кто Украину любит, а кто бежать из нее будет. Я не могу представить, что граница Украины будет где-то под Полтавой", – говорит Андрей.

Скриншот поста: facebook.com/backandalive

Парень объясняет, почему вместо Польши поехал в "учебку" – говорит, что не хочет искать лучшей жизни в Европе, хочет создать Европу здесь, в Украине.

"Пройдет 4 года, я вернусь. И что я сделал для этой страны? Я убежал. Я спрятал хвост под себя и побежал искать лучшей жизни в Европе. Европу не ищут, Европу создают", – поделился мыслями боец.

После окончания контракта он не собирается возвращаться к футбольной карьере. Говорит, что ему понравилась служба в армии.

"Это как тренерство – все твои ходы должны быть продуманы. С каждым противником, так же как на футбольном поле, надо выстроить систему, технику игры", – говорит парень.

Пользователи сети выразили поддержку Андрею и поздравили его с днем ангела, который украинцы праздновали 12 декабря.

"Пусть ангел хранит и помогает!", "С праздником вас, пусть бережет вас Бог, пусть ваш ангел будет рядом с вами, верим в вас, победы и мира!!!" – прокомментировали подписчики.

Скриншот комментариев: facebook.com/backandalive

Молодой боец вместе с собратьями надеется на перемирие, но уже не верит в него.

"Сейчас враг усилил обстрелы по сравнению, например, с ноябрем. Мы надеемся на очередное перемирие, но не очень верим в него", – говорит Андрей.

Когда-то он мечтает снять правдивый фильм о войне: показать всю сложность копания траншей в глинистой почве, высохшем от жары или невыпеченном от дождей, многочасовой наряд на сильном морозе, шутки, переживания, страхи, радость.

Также Андрей мечтает отдохнуть в украинском Крыму.

Напомним, ранее мы публиковали историю бойца, который рисковал жизнью ради Украины.

Также мы рассказывали про отважного добровольца Смаїла Меметова.

Видео: РБК-Украина