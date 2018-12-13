"Ховає обличчя": 22-річний боєць поїхав на передову і приховав це від батьків

Колаж: РБК-Україна

Батьки Андрія думають, що він працює діловодом у тилу

Андрій один із тих, хто боронить східні рубежі України від російської агресії. Але батьки двадцятидворічного хлопця про це не знають, саме тому Андрій і ховає обличчя за балаклавою. Мама з татом думають, що він діловод у глибокому тилу. Про це у Facebook повідомляє благодійний фонд "Повернись живим".

Хлопець, посаду якого з міркувань безпеки краще не називати, зізнається – навряд чи рідні справді вірять у казки про тил. А на будь-які фрази про те, що його бачили по телевізору у репортажах із передової Андрій віджартовується, що то був не він, а схожий хлопець, або що його просто попросили пройти перед камерою.

Фото зі сторінки "Повернись живим" (facebook.com/backandalive)

Андрій народився у Львові, там закінчив школу і здобув освіту – він режисер театру і кіно. Захоплювався футболом, мріяв стати тренером. Навіть вступив до польського університету УЄФА, але на збори так і не поїхав – почалася Революція Гідності.

У 21 рік пішов добровольцем до військкомату і підписав контракт.

"Саме тут перевіряється, хто Україну любить, а хто тікати з неї буде. Я не можу уявити, що кордон України буде десь під Полтавою", – каже Андрій.

Скриншот посту (facebook.com/backandalive)

Хлопець пояснює, чому замість Польщі поїхав в "учебку" – каже, що не хоче шукати кращого життя в Європі, хоче створити Європу тут – в Україні.

"Мине 4 роки, я повернуся. І що я зробив для цієї країни? Я втік. Я сховав хвіст під себе і побіг шукати кращого життя в Європі. Європу не шукають, Європу створюють", – поділився думками боєць.

Після закінчення контракту він не збирається повертатися до футбольної кар’єри. Каже, що йому сподобалась служба у війську.

"Це як тренерство – усі твої ходи мають бути продумані. Із кожним супротивником, так само як на футбольному полі, треба вибудувати систему, техніку гри", – каже хлопець.

Користувачі мережі висловили підтримку Андрію і привітали його з днем янгола, який українці святкували 12 грудня.

"Хай янгол береже й допомогає!", "Зі святом вас, нехай береже вас Бог, нехай ваш ангел буде поряд з вами, віримо у вас, перемоги та миру!!!" – прокоментували підписники.

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

Молодий боєць разом із побратимами сподівається на перемир’я, але вже не вірить в нього.

"Зараз ворог посилив обстріли порівняно, наприклад, із листопадом. Ми сподіваємося на чергове перемир’я, але не дуже віримо в нього", - говорить Андрій.

Колись він мріє зняти правдивий фільм про війну: показати всю складність копання траншей у глинистому ґрунті, висохлому від спеки чи глевкому від дощів, кількагодинний наряд на сильному морозі, жарти, переживання, страхи, радість.

Також Андрій мріє відпочити в українському Криму.

Нагадаємо, раніше ми публікували історію бійця, який ризикував життям заради України.

Також ми розповідали про відважного добровольця Смаїла Меметова.

Відео: РБК-Україна