Ризикує собою заради України: мережу зворушила історія хороброго бійця ЗСУ

Фото: Колаж РБК-Україна

Віктор пов'язаний з силовими структурами з 2008 року

Військовослужбовець Віктор присвятив все своє свідоме життя службі України та її народу. Чоловік давно зв'язав своє життя з силовими структурами, зараз у нього підписаний контракт з ВСУ. Зворушлива історія бійця опублікована на сторінці "Повернись живим" у Facebook.

Ще у 2008 році, будучи молодим хлопцем, Віктор пішов вчитися в Національну академію внутрішніх справ, а трохи пізніше підписав контракт і служив в одній з навчальних частин, де готували офіцерів.

"Коли на Донбасі почалися бойові дії, я вирушив на фронт у складі Нацгвардії. Ми були на блокпостах, робота була зовсім інша. У 2017 році перший контракт закінчився, і я підписав новий - з ВСУ", - згадує боєць.

Фото: (facebook.com/backandalive)

Віктор тут за старшого, однак ніколи не ставить себе вище за інших. Каже, що тут у нього є віддані бойові товариші, які в разі необхідності допоможуть і прикриють.

Скріншот поста: (facebook.com/backandalive)

"Поки ви читаєте цей пост і готуєте плани на вихідні, Віктор та його побратими продовжують ризикувати собою на передовій. Завдяки таким, як вони, в більшості міст України не чують розривів снарядів і не бояться засинати, знаючи, що ця ніч може стати останньою", - зазначено в пості.

Підписники висловили підтримку Віктору і всім захисникам України, подякувавши за мирне небо над головою:

"Спасибі вам, хлопці";

"Ми, хлопці, молимося за вас!";

"Спасибі за життя! Бережіть себе і Україну!";

Скріншот коментарів: (facebook.com/backandalive)

Нагадаємо, що доброволець розповів про жахи війни. Смаїл Меметов, який пішов служити в батальйон "Айдар", розповів вражаючу історію про те, як у 2014 році на передовій він зустрічав з побратимами Новий рік. Про цю подію чоловік згадує з жахом.

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