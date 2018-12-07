Рискует собой ради Украины: сеть растрогала история храброго бойца ВСУ

Фото: Коллаж РБК-Украина

Виктор связан с силовыми структурами с 2008 года

Военнослужащий Виктор посвятил всю свою сознательную жизнь службе Украине и ее народу. Мужчина давно связал свою жизнь с силовыми структурами, сейчас у него подписан контракт с ВСУ. Трогательная история бойца опубликована на странице "Повернись живим" в Facebook.

Еще в 2008 году, будучи молодым парнем, Виктор пошел учиться в Национальную академию внутренних дел, а чуть позже подписал контракт и служил в одной из учебных частей, где готовили сержантов.

"Когда на Донбассе начались боевые действия, я отправился на фронт в составе Нацгвардии. Мы были на блокпостах, работа была совсем другая. В 2017 году первый контракт закончился, и я подписал новый - с ВСУ", - вспоминает боец.

Фото: (facebook.com/backandalive)

Виктор здесь за старшего, однако никогда не ставит себя выше других. Говорит, что здесь у него есть преданные боевые товарищи, которые в случае необходимости помогут и прикроют.

Скриншот поста: (facebook.com/backandalive)

"Пока вы читаете этот пост и готовите планы на выходные, Виктор и его собратья продолжают рисковать собой на передовой. Благодаря таким, как они, в большинстве городов Украины не слышат разрывов снарядов и не боятся засыпать, зная, что эта ночь может стать последней", - указано в посте.

Подписчики высказали поддержку Виктору и всем защитникам Украины, поблагодарив за мирное небо над головой:

"Спасибо вам, ребята";

"Мы, парни, молимся за вас!";

"Спасибо за жизнь! Берегите себя и Украину!";

Скриншот комментариев: (facebook.com/backandalive)

Напомним, что доброволец рассказал об ужасах войны. Смаил Меметов, который ушел служить в батальон "Айдар", рассказал впечатляющую историю о том, как в 2014 году на передовой он встречал с побратимами Новый год. Об этом событии мужчина вспоминает с ужасом.

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