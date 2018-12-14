Позывной "Барби": в сети рассказали о красавице-блондинке на службе Украине

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Девушка подписала контракт и попала на передовую в штурмовую группу

Таня служит Украине с 2015 года – когда ей было 19, она помогала раненым бойцам в больнице имени Мечникова в Днепре. Потом этого стало мало и Таня присоединилась к батальону медиков-добровольцев "Госпитальеры". Позже подписала контракт – ее зачислили в состав штурмовой группы.

Когда-то красавица мечтала стать актрисой, но началась война. Теперь вместо сцены в ее жизни – блиндажи, а вместо туфель – берцы. Историю Тани, которая посвятила свою жизнь служению Украине, опубликовал благотворительній фонд "Вернись живым" на своей страничке в Facebook.

Таня мечтала стать актрисой (фото: facebook.com/backandalive)

На войне Тане дали позывной "Барби". Она собственным примером доказывает, что красота действительно может спасать.

В 2015 году девушка училась на втором курсе факультета психологии и работала в сувенирной лавке. Однажды к ней пришел медик-доброволец и предложил посетить раненых бойцов. Именно тогда, утверждает Таня, ее жизнь изменилась.

"Часто ко мне приходили военные. Они заказывали чашки, футболки с украинской символикой, шевроны. И однажды пришел медик-доброволец. Мы разговорились, он предложил вместе с ним посетить наших бойцов в больнице имени Мечникова. После этого мой мир будто рухнул. Меня настолько зацепило увиденное, что сидеть дома больше не хотелось", – рассказывает девушка.

Скриншот поста (фото: facebook.com/backandalive)

С тех пор девушка начала помогать в реабилитации и лечении военных. Закупала и доправляла медикаменты, посещала больницы. Но в какой-то момент и этого оказалось мало – она попросила зачислить ее в штурмовую группу. Уже через четыре дня Таня зашнуровывала берцы на базе "Госпитальеров".

"Я уволилась с работы, собрала вещи. Прощаться мне было не с кем: парня на тот момент у меня не было, а мама узнала все уже, когда я ехала в автобусе", – вспоминает Таня.

В 2016 девушка попала на передовую. В Широкином "Госпитальеры" обустроили жилой дом под медпункт.

"Мы использовали все, что могли. Диваны и тумбы из соседних домов. Тумбы под медикаменты. Диваны и кровати – чтобы всем хватило места", – говорит отважная девушка.

Девушка воюет на передовой в составе штурмовой группы (фото: facebook.com/backandalive)

Таня говорит, что никогда не знаешь, что именно тебя ждет на передовой.

"Впервые страшно не бывает. Ты готовишься морально, тебя готовят физически. Но ты не знаешь, что тебя ждет на передовой. Очень важно научиться использовать выброс адреналина для оптимизации организма – это то, чему нас учили", – говорит она.

Даже когда к медикам прилетел снаряд СПГ, Таня не испугалась. Ей было жаль две машины, между которыми попал снаряд – в АТО они были на вес золота.

Вскоре девушка подписала контракт, и ее зачислили в состав штурмовой группы.

На странице фонда "Вернись живым" в Facebook пользователи оставили много комментариев, в которых восхищаются мужеством девушки, красота которой действительно спасает.

"Родненькая ты наша Танюшка, тебе Господь даровал красоту души", – пишет Svetlana Bobuleva.

"Повторяют много лет то, что красота спасет мир, надеясь, что кто-то услышит... А тут красота берет и спасает", – восхищается Жорж Соб.

"Удачи тебе, девушка! Крепкого здоровья'я, мирного неба и надежных друзей!", – желает Serg Solodovnyk.

"Красивая сила! Респект!", – говорит Nina Shekhovtsova.

"Красота не только снаружи, но и внутри!", – добавляет Елена Цигольник.

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

Напомним, ранее мы публиковали историю 22-летнего бойца, который скрывает свое лицо под балаклавой, чтобы его родители не узнали, что он воюет на передовой.

Также мы рассказывали о бойце, история которого тронула сеть.

Наши отважные девушки в рядах украинской армии (видео РБК-Украина)