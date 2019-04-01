У Запорізькій області влаштували ходу з прапором окупанта

Фото: (колаж РБК-Україна)

Прихильники "русского мира" не на жарт розлютили місцевих

У день голосування у Токмаку Запорізької області, прихильники "русского мира" влаштували ходу з прапором окупанта. Даний інцидент стався на вулиці Гоголя, 54. Про це проінформував місцевий житель Євген Бойко.

"Я став свідком того, як чоловік розмахував прапором Росії зі свого балкону по вулиці Гоголя, 54 (біля готелю "Весна") і голосно закликав до "русского мира", ТНР, всіляко залучаючи до себе увагу. Я викликав поліцію (дзвінок на 102 реєструється в базі управління і лише потім передається в місцеве відділення) і був здивований швидкістю реагування - 10 хвилин і я вже побачив патрульну машину!" - пише Євген Бойко.

Фото: (facebook.com/boyko.evgen.ua)

За його словами, компанію з прапором країни-агресора бачило багато людей, деякі робили вигляд, що не помічають, а деякі лаялися, однак дій, які б сприяли усуненню цих "особистостей" не вживалося, поки Євген Бойцко сам не звернувся до правоохоронних органів.

"Я хочу нагадати жителям нашого міста, що саме через таку байдужість і починається війна", - зазначив користувач.

Нагадаємо, що у Кривому Розі жорстко покарали любителя "русского мира". Він отримав три роки тюремного терміну за наругу над державним символом, однак це не врятувало його від розмови з патріотами.

А також повідомляли, що в мережі з'явився відеоролик, як у одного з любителів "совка" в Кривому Розі вилучали заборонену законом символіку. Відповідний ролик опублікував Сергій Наумович.