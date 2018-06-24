"За валізу і в Росії": як у Кривому Розі перевиховували любителя "совка" (відео)

Користувачі впевнені, що за таке треба позбавляти громадянства

У мережі з'явився відеоролик, як у одного з любителів "совка" в Кривому Розі вилучали заборонену законом символіку. Відповідний ролик опублікував Сергій Наумович на своїй сторінці в Facebook.

"Кривий Ріг. Наші дні. Чи є які-небудь припущення, хіміотерапія для зцілення від такого совка головного мозку? Наголошую чітку роботу копів. Тут – твердий плюс. Хоча за нецензурну лексику потрібно робити зауваження", - сказав він.

Відео: перевиховання любителя "совка" (facebook.com/sergonaumovich)

Слід уточнити, що на опублікованому відео полісмени вилучають у місцевого жителя символіку "совка", а також "колорадку". При цьому сам чоловік починає огризатися і стверджувати, що це нібито є його "релігією". Пізніше до нього приєдналася жінка, яка, не дивлячись на загибель брата в зоні ООС, продовжувала стояти на своєму.

На думку користувачів мережі, подібна поведінка може лікуватися тільки одним методом.

"Ліки одні: чемодан-вокзал-Росія. Вперед і з піснею", - сказав користувач Данило Балашов.

"Вату потрібно позбавляти громадянства. Питання назріло", - уточнив юзер Марина Михайлова.

"Примусовий обмін житлоплощею з переселенцями геть відіб'є бажання вішати стрічки", - сказав юзер Іван Сухов.

Фото: скріншот поста (facebook.com/sergonaumovich)

До речі, в Кривому Розі на площі ім. Горького 22 червня чоловік віком близько 40 років намагався влаштувати акт самоспалення. У Саксаганському районі міста біля стели загиблих героїв АТО чоловік, який мав при собі посвідчення учасника бойових дій, облив себе засобом для розпалювання багаття.

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