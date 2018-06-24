"За чемодан и в Россию": как в Кривом Роге перевоспитывали любителя "совка" (видео)

Пользователи уверены, что за такое нужно лишать гражданства

В сети появился видеоролик, как у одного из любителей "совка" в Кривом Роге изымали запрещенную законом символику. Соответствующий ролик опубликовал Сергей Наумович на своей странице в Facebook.

"Кривой Рог. Наши дни. Имеются ли какие-либо предположения, химиотерапия для исцеления от такого совка головного мозга? Отмечаю четкую работу копов. Тут – твердый плюс. Хотя за нецензурную лексику нужно делать замечание", - сказал он.

Видео: перевоспитание любителя "совка" (facebook.com/sergonaumovich)

Следует уточнить, что на опубликованном видео полисмены изымают у местного жителя символику "совка", а также "колорадку". При этом сам мужчина начать огрызаться и утверждать, что это якобы является его "религией". Позже к нему присоединилась женщина, которая, не смотря на гибель брата в зоне ООС, продолжала стоять на своем.

По мнению пользователей сети, подобное поведение может лечиться только одним методом.

"Лекарство одно: чемодан-вокзал-Россия. Вперед и с песней", - сказал пользователь Даниил Балашов.

"Вату гражданства нужно лишать. Вопрос назрел", - уточнил юзер Марина Михайлова.

"Принудительный обмен жилплощадью с переселенцами напрочь отобьет желание вешать ленточки", - сказал юзер Иван Сухов.

Фото: скриншот поста (facebook.com/sergonaumovich)

Кстати, в Кривом Роге на площади им. Горького 22 июня мужчина возрастом около 40 лет пытался устроить акт самосожжения. В Саксаганском районе города возле стелы погибших героев АТО мужчина, имевший при себе удостоверение участника боевых действий, облил себя средством для розжига костра.

День молодежи в Украине (video.rbc.ua)