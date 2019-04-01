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В Запорожской области устроили шествие с флагом оккупанта

STYLERЖизнь    01.04.2019 - 12:23
В Запорожской области устроили шествие с флагом оккупанта
Фото: (коллаж РБК-Украина)

Сторонники "русского мира" не на шутку разозлили местных

В день голосования в Токмаке, что в Запорожской области, сторонники "русского мира" устроили шествие с флагом оккупанта. Данный инцидент произошел на улице Гоголя, 54. Об этом проинформировал местный житель Евгений Бойко.

"Я стал свидетелем того, как человек размахивал флагом России со своего балкона по улице Гоголя, 54 (возле гостиницы "Весна") и громко призывал к "русскому миру", ТНР, всячески привлекая к себе внимание. Я вызвал полицию (звонок на 102 регистрируется в базе управления и только потом передается в местное отделение) и был удивлен скоростью реагирования - 10 минут и я уже увидел патрульную машину!" - пишет Евгений Бойко.

 

Фото: (facebook.com/boyko.evgen.ua)

По его словам, компанию с флагом страны-агрессора видело много людей, некоторые делали вид, что не замечают, а некоторые ругались, однако действий, которые способствовали бы устранению этих "личностей" не предпринимались, пока Евгений Бойцко сам не обратился в правоохранительные органы.

"Я хочу напомнить горожанам нашего города, что именно из-за такого безразличия и начинается война", - отметил в заключение пользователь.

Напомним, что в Кривом Роге жестко наказали любителя "русского мира". Он получил три года тюремного срока за надругательство над государственным символом, однако это не спасло его от разговора с патриотами.

А также сообщали, что в сети появился видеоролик, как у одного из любителей "совка" в Кривом Роге изымали запрещенную законом символику. Соответствующий ролик опубликовал Сергей Наумович.

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