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Доигрался: во Львовской области 9-летний мальчик подорвался на петарде

STYLERЖизнь    04.01.2019 - 08:43
Доигрался: во Львовской области 9-летний мальчик подорвался на петарде
Иллюстративное фото (pixabay)

Петарду он нашел на улице

3 января в городе Дрогобыч (Львовской области) около 13:30 на улице Самборской в результате взрыва петарды 9-летний мальчик получил серьезные телесные повреждения. Об этом информирует пресс-служба полиции.

Уточняется, что ребенок нашел на улице взрывное изделие и решил забрать его себе. Пока мама находилась на кухне, ребенок, находясь в другой комнате, решил применить петарду в действии.

Четвероклассник был травмирован. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Вследствии полученных травм, мальчика отвезли в лечебное учреждение.

На данный момент диагноз неизвестен, уточняется. По данному факту правоохранители проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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