Доигрался: во Львовской области 9-летний мальчик подорвался на петарде

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Петарду он нашел на улице

3 января в городе Дрогобыч (Львовской области) около 13:30 на улице Самборской в результате взрыва петарды 9-летний мальчик получил серьезные телесные повреждения. Об этом информирует пресс-служба полиции.

Уточняется, что ребенок нашел на улице взрывное изделие и решил забрать его себе. Пока мама находилась на кухне, ребенок, находясь в другой комнате, решил применить петарду в действии.

Четвероклассник был травмирован. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Вследствии полученных травм, мальчика отвезли в лечебное учреждение.

На данный момент диагноз неизвестен, уточняется. По данному факту правоохранители проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Харькове из-за фейерверка мужчине оторвало кисть. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Отмечается, что пиротехнику он купил на рынке.

Как сообщалось ранее, волонтеры призвали украинцев отказаться от салютов, хлопушек и петард в новогоднюю ночь.

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