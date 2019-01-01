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"На острове есть порох": жители оккупированного Крыма отметили украинский Новый год (видео)

STYLERЖизнь    01.01.2019 - 16:10
"На острове есть порох": жители оккупированного Крыма отметили украинский Новый год (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Как отмечают пользователи соцсетей, чем ближе деоккупация, тем громче фейерверки в Новый год по киевскому времени

Во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму с наступлением Нового 2019 года по киевскому времени звучали залпы салютов и фейерверки, а в пабликах патриотически настроенные жители полуострова поздравляли друг друга с праздником. Об этом в соцсети в Twitter рассказали жители Севастополя, Ялты, Феодосии и Судака. 

Отметим, что ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал жителей Крыма встретить Новый год не московскому, а по киевскому времени.

"Спасибо всем, кто салютовал сейчас в 12 часов ночи, по киевскому времени в городе Ялта! Тронуло до слез! С Новым Годом, друзья! Это районы, "Долина гор", а также ул.Рабочая, ул.К.Цеткин, ул.Ударника, ул.Свердлова...", - говорится в сообщении.

&quot;На острове есть порох&quot;: жители оккупированного Крыма отметили украинский Новый год (видео)Скрин: twitter.com/crimeaua1

"С Новым годом, уважаемые! Все будет Украина!;

"Крым Украина!";

"Ялта Украина";

&quot;На острове есть порох&quot;: жители оккупированного Крыма отметили украинский Новый год (видео)"Вы еще и адреса с фамилиями укажите, помогите ФСБ! Голову не теряйте, если не хотите, чтобы кто-то ее потерял";

&quot;На острове есть порох&quot;: жители оккупированного Крыма отметили украинский Новый год (видео)"В Севастополе тоже салютовали";

"Чем ближе деоккупация, тем громче фейерверки в Новый год по Киеву!";

 

 

 

Видео: twitter.com/crimeaua1

"Материк селям! На острове есть порох, есть...";

 

 

Видео: twitter.com/crimeaua1

"Феодосия присоединяется к поздравлению";

&quot;На острове есть порох&quot;: жители оккупированного Крыма отметили украинский Новый год (видео)

Также в сети приводится адресованое оккупантам "пожелание" - ответ на агрессию Крмемля не только в Украине, но и в других странах:

"С Новым Годом вас, недорогие "расияне"! Годом новых налогов, новых цен на продукты, лекарства, ГСМ, услуги ЖКХ! Годом новых гробов оттуда, где вас нет. Годом новых взрывов "бытового газа" и прочих нетерактов. Сирию и Новоотбросию вам в каждый город, село, двор, дом и семью!";

&quot;На острове есть порох&quot;: жители оккупированного Крыма отметили украинский Новый год (видео)

Кроме того, в паблике не забыли и о дне рождения 1 января лидера ОУН Степана Бандеры, которое традиционно отмечают "факельным шествием"

"Проснулись? Пора праздновать днюху Степана Андреевича"...

&quot;На острове есть порох&quot;: жители оккупированного Крыма отметили украинский Новый год (видео)

Как сообщалось ранее, популярный шоумен и волонтер Сергей Притула эмоционально поздравил украинцев с Новым годом и отметил, что он не президент, чтобы утверждать, трудным или легким был ушедший год, но он, как украинец, уверен, что в нашей стране все будет хорошо.

Также мы писали о том, что видеообращение к украинцам по случаю Нового года записали и сотрудники украинской антарктической станции им. Академика Вернадского, которая находится на острове Галиндез Аргентинского архипелага.

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