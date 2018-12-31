Украинские полярники записали новогоднее видеопоздравление из Антарктиды

Сотрудники украинской антарктической станции им. Академика Вернадского, которая находится на острове Галиндез Аргентинского архипелага, записали видеообращение к украинцам.

Украинские полярники не остались в стороне и со своей стороны тоже поздравили украинцев с наступающим новым годом.

Стоит отметить, что подразделение Академии наук Украины было создано в феврале 1996 года, когда Британская Антарктическая служба передала Украине станцию "Фарадей", которая затем была переименована в "Академик Вернадский".

На станции проводятся исследования, которые определены Меморандумом о передаче станции "Фарадей" Украине.

Станцию назвали в честь ученого академика Владимира Вернадского, который стал первым президентом Академии наук Украины в 1918 году.

Напомним, что волонтеры попросили украинцев уважать ветеранов и отказаться от петард и салютов в праздничную ночь.

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