Новый год без салютов: украинцев призвали уважать ветеранов (эмоциональное видео)

Иллюстративное фото (facebook.com/ato.news)

Волонтеры попросили уважать ветеранов войны на Донбассе

Украинцев в очередной раз призвали отказаться от салютов, хлопушек и петард в новогоднюю ночь. Соответствующий ролик, в котором наглядно продемонстрировано, почему именно не стоит громко праздновать Новый год, опубликовали активисты благотворительного фонда "Повернись живим".

Это короткое видео демонстрирует влияние салютов на тех украинских бойцов, которые прошли войну с Россией.

"Остановись и включи звук! И попробуй хотя бы на миг представить то, с чем живут они", - говорится в ролике.

Silent New Year. Откажись от фейерверков - они травмируют Остановись и включи звук! И попробуй хотя бы на миг представить то, с чем живут они. Те, кто прошли ад, видели, как проливается кровь, теряли боевых товарищей и сами были на волоске от смерти. А теперь они вернулись домой в мирные города, где не должно быть звуков, похожих на звуки войны. Завтра, 31 декабря, миллионы украинцев шумно встречать Новый год. Кто-то даже запустит салюты. Фонд «Вернись живым» обращается именно к ним: народ, уважайте ветеранов войны на Донбассе! Звуки разрывов фейерверка напоминают военным разрывы снарядов. Ребята рисковали собой на передовой, чтобы мы с вами жили и планировали будущее. Откажитесь от салютов. А сэкономленные средства переводите на помощь армии: https://goo.gl/uhjcnp Все будет Украина! С праздниками! Желаем всем в новом году мира и взаимопонимания. Команда фонда "Вернись живым" Опубликовано Вернись живым Пятница, 28 декабря 2018 г.

Видео: facebook.com/backandalive

"Уважайте ветеранов войны на Донбассе! Звуки разрывов фейерверка напоминают военным разрывы снарядов. Ребята рисковали собой на передовой, чтобы мы с вами жили и планировали будущее", - обратились к каждому украинцу, которые планируют запускать салюты в ночь на 1 января, активисты и волонтеры.

Кроме того, активисты предлагают сэкономленные на фейерверках средства перечислить на помощь украинской армии.

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Ранее украинские психологи рассказали, почему салюты опасны для ветеранов ООС в повседневной жизни.