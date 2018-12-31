Новий рік без салютів: українців закликали поважати ветеранів (емоційне відео)

Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)

Волонтери попросили поважати ветеранів війни на Донбасі

Українців у черговий раз закликали відмовитися від салютів, хлопавок і петард у новорічну ніч. Відповідний ролик, у якому наочно продемонстровано, чому саме не варто гучно святкувати Новий рік, опублікували активісти благодійного фонду "Повернись живим".

Це коротке відео демонструє вплив салютів на тих українських бійців, які пройшли війну з Росією.

"Зупинись і увімкни звук! І спробуй хоча би на мить уявити те, з чим живуть вони", - йдеться у ролику.

Silent New Year. Відмовся від феєрверків - вони травмують Зупинись і увімкни звук! І спробуй хоча би на мить уявити те, з чим живуть вони. Ті, хто пройшли пекло, бачили, як проливається кров, втрачали бойових товаришів і самі були на волосинці від смерті. А тепер вони повернулися додому у мирні міста, де не має бути звуків, схожих на звуки війни. Завтра, 31 грудня, мільйони українців гучно зустрічатимуть Новий рік. Хтось навіть запустить салюти. Фонд «Повернись живим» звертається саме до них: народ, поважайте ветеранів війни на Донбасі! Звуки розривів феєрверку нагадують військовим розриви снарядів. Хлопці й дівчата ризикували собою на передовій, щоб ми з вами жили й планували майбутнє. Відмовтеся від салютів. А зекономлені кошти переказуйте на допомогу армії: https://goo.gl/uhjcnp Все буде Україна! Зі святами! Зичимо всім у новому році миру і порозуміння. Команда фонду "Повернись живим" Опубліковано Повернись живим Пʼятниця, 28 грудня 2018 р.

Відео: facebook.com/backandalive

"Поважайте ветеранів війни на Донбасі! Звуки розривів феєрверку нагадують військовим розриви снарядів. Хлопці й дівчата ризикували собою на передовій, щоб ми з вами жили й планували майбутнє", - звернулися до кожного українця, які планують запускати салюти у ніч на 1 січня, активісти й волонтери.

Крім того активісти пропонують зекономлені на феєрверках кошти переказати на допомогу українській армії.

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Раніше українські психологи розповіли, чому салюти небезпечні для ветеранів ООС в повсякденному житті.