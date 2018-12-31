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Українські полярники записали новорічне відеопривітання з Антарктиди

STYLERЖиття    31.12.2018 - 21:39

Співробітники української антарктичної станції ім. Академіка Вернадського, яка знаходиться на острові Галіндез Аргентинського архіпелагу, записали відеозвернення до українців.

Українські полярники не залишилися осторонь і зі свого боку теж привітали українців з наступаючим новим роком.

Варто зазначити, що підрозділ Академії наук України було створено у лютому 1996 року, коли Британська Антарктична служба передала Україні станцію "Фарадей", яка потім була перейменована в "Академік Вернадський".

На станції проводяться дослідження, які визначені Меморандумом про передачу станції "Фарадей" Україні.

Станцію назвали в честь вченого академіка Володимира Вернадського, який був першим президентом Академії наук України у 1918 році.

Нагадаємо, що волонтери попросили українців поважати ветеранів і відмовитися від петард і салютів у святкову ніч.

Ми також писали про оригінальних привітаннях c Новим роком, які допоможуть висловити теплі почуття в новорічну ніч.

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